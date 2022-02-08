Бразильский «Палмейрас» со счетом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в ОАЭ.

Как передает #, в составе победителей голы забили Рафаэл Вейга (39-я минута) и Дуду (49). На 72-й минуте за «Аль-Ахли» отличился Мохамед Шериф, однако его гол был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 81-й минуте у египетского клуба был удален защитник Айман Ашраф.

В финальном матче «Палмейрас» встретится с победителем матча между английским «Челси» и «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, который пройдет 9 февраля. Также в среду состоится матч за пятое место между мексиканским «Монтерреем» и «Аль-Джазирой» из ОАЭ.

«Палмейрас» является действующим победителем Кубка Либертадорес, всего команда выигрывала главный клубный турнир Южной Америки три раза. «Аль-Ахли» является 10-кратным победителем африканской Лиги чемпионов. Клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (143).