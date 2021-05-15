Палестина призвала срочно провести заседание международных посредников

Палестина призывает срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел. Об этом в субботу заявил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы считаем, что существующая позиция России конструктивна и что ее нужно не просто сохранять, но и дать ей развитие. Необходимо в короткие сроки созвать заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров в Москве или в другом месте. Это необходимо, чтобы остановить опасное развитие событий», — сказал он.

По его словам, Вашингтон пока не отреагировал на предложение провести встречу ближневосточного «квартета» на уровне глав внешнеполитических ведомств. «Мы находимся в тесном контакте по этому вопросу (о встрече «квартета» — прим. ТАСС) с российской стороной, но до сих пор американцы не дали свой ответ. Пока что мы ожидаем их отклика на предложение, которое прозвучало уже достаточно давно», — добавил дипломат.

Дипломат также добавил, что Палестина высоко ценит российскую позицию. «Мы находимся в постоянном контакте и обратили внимание на заявление президента России Владимира Путина на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Мы сейчас находимся в очень трудной ситуации. Мы всегда говорили, что вопрос Иерусалима очень важный и что, если международное сообщество не будет четко держаться своей позиции по этому вопросу, то возникнет еще большая проблема. Так оно и получилось сейчас», — заключил он.

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, глава МИД России Сергей Лавров предложил провести весной — летом этого года министерскую встречу с участием «квартета» международных посредников, Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора Арабской мирной инициативы.

Палестина ценит поддержку, оказываемую Турцией, но не хотела бы сравнений нынешнего обострения с ситуацией в Нагорном Карабахе, отметил Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы бы не хотели сравнивать ситуацию с тем, что происходило в Нагорном Карабахе. У нас отличные отношения с Арменией и Азербайджаном, а также хорошие отношения с Турцией. Мы благодарны и высоко ценим позицию Турции по палестинскому вопросу», — сказал он.

«Мы высоко ценим заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана насчет Иерусалима, палестинского вопроса и поддержки Палестины. Но мы не стали бы смешивать эти темы. Сравнение, которое использовал президент Эрдоган, это просто фигура речи», — добавил дипломат.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает палестинцев с тем же настроем, с которым ранее поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей.