Руководство Палестины решило прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине. Об этом говорится в документе, принятом в городе Рамалле, передает ТАСС.

«На совещании было принято постановление о прекращении всех контактов и встреч с израильской стороной и дальнейшем снижении уровня координации в сфере безопасности», — следует из документа.

Отмечается, что в документе говорится о праве народа Палестины на самообороны, а также о том, что миссия властей заключается в защите своих граждан.