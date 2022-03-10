Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект о запрете импорта нефти и других энергоресурсов из России, сообщает Голос Америки.

Законопроект поддержали 414 членов палаты, 17 проголосовали против.

Документ также содержит призыв к торговому представителю США во Всемирной торговой организации (ВТО) поднять вопрос о приостановке членства России.

Американским должностным лицам также предписывается принять меры с тем, чтобы «призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ».

Более ранняя версия законопроекта включала положение о приостановке Соединенными Штатами нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью. Позднее это положение было исключено.

Президент США Джо Байден во вторник уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Запрет Палаты представителей вступает в силу через 45 дней после окончательного принятия документа.