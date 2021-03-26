Пакистан провел успешные испытания ракеты «Шахин 1-A»

Военные Пакистана провели успешные испытания баллистической ракеты «Шахин 1-A» дальностью действия в 900 км. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Цель испытаний усовершенствованной ракеты класса «земля-земля» — проверка всех доработок, в том числе навигационной системы, говорится в сообщении.

С проведением испытаний военных поздравили президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

Ранее пакистанская армия провела испытания ракет «Бабур» с дальностью действия — 490 км, «Шахин-1» [650 км], Ghauri [1300 км], «Шахин-2» [1500 км] и «Шахин- III»[2750км].