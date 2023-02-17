Сообщения о поставках Пакистаном оружия Украине через другие страны не соответствуют действительности. Об этом в четверг вечером заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

«Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности», — цитирует в пятницу дипломата газета The News International.

По ее словам, Пакистан экспортирует оружие только на основе твердых гарантий его конечного использования и отсутствия передачи третьим странам. «И это касается позиции Пакистана в отношении конфликта на Украине», — подчеркнула Балоч.