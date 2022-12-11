Экс-игрок сборной Германии Месут Озил прокомментировал выход национальной команды Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу.

«Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира. Здорово, что такие сказки еще возможны в современном футболе. Многим людям она придаст сил и надежды», — написал Озил в соцсетях.

В четвертьфинале Марокко одолело Португалию. Напомним, что автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота португальцев на 42-й минуте.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.

В полуфинале марокканцы сыграют с Францией, которая одолела в четвертьфинале Англию в серии пенальти. В другом полуфинале встретятся национальные команды Хорватии и Аргентины.