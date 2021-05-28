Пандемия коронавируса существенно подкосила рынок недвижимости. Непростые времена сейчас переживают в частности арендодатели квартир, так как число желающих снимать жилье за последний год заметно сократилось. И даже снижение цен ничего не изменило.

Вместе с тем, число желающих сдать свое жилье в аренду выросло. В этом можно убедиться, просмотрев сайты бесплатных объявлений. Некоторые эксперты считают, что благодаря предстоящим спортивным событиям, в частности проведению гонок Formula 1 в начале июня, будет наблюдаться оживление рынка аренды квартир в центральной части города. Стоимость съемного жилья, расположенного вдоль или вблизи места проведения Formula 1 Gran Prix Azerbaijan составляет в среднем от 100 манатов в сутки.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов не считает, что в обозримом будущем стоит ждать активности на рынке аренды квартир, и проведение Formula 1 в столице ничего особо не изменит. Он подчеркнул, что в этом году не та ситуация, которая была в предыдущие годы, когда в стране проводилось данное мероприятие. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы, и сейчас люди ориентированы совсем на другое, сказал эксперт #. Когда у людей было больше доходов и больше стабильности, они больше увлекались и интересовались такими событиями, как Formula 1. Сегодня многим не до этого.

«На цены влияет поток желающих арендовать квартиры, а кто формирует этот поток? В основном, студенты и бизнес-сегмент. По итогам апреля месяца на рынке аренды жилья наблюдается снижение на 4, 6 %, а по итогам года снижение составляет 11,17%», – сказал Ибрагимов.

Но эксперт считает, что постепенно ситуация на данном рынке все же будет стабилизироваться, скорее всего это произойдет осенью.

Директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов в свою очередь сказал # о том, что надо учитывать сложившуюся ситуацию на рынке аренды. В этот период в прошлом году студенты после Новруз байрамы стали уезжать и с тех пор данный рынок стал сильно опустошаться. Многие лица из регионов, снимавшие квартиры в Баку, в связи с пандемией покинули столицу и вернулись домой. Так что, рынок аренды жилья сократился наполовину, а цены в среднем упали на 20-25%.

«Такая тенденция продолжалась до февраля этого года. В феврале была информация о том, что в вузах возобновляются очные занятия. Тогда наблюдался большой скачок в цене и ограничение предложений, так как был большой наплыв студентов за короткий период, в течение нескольких недель. Но учеба в вузах в итоге продолжилась в дистанционном формате, и рынок аренды жилья вернулся на прежние позиции. Существенных изменений в цене и предложениях после этого не было», – поделился он.

Сейчас также изменений ждать не стоит, просто увеличится объем предложений на рынке. Около 18% всего объема жилья арендуется отдельными лицами, половина из которых студенты. Другая часть – те, кто приехали на работу из регионов, и у кого там есть постоянное жилье. Лето они проведут в регионах, чтобы не платить за аренду.

Что касается аренды квартир в связи с грядущим проведением гонок Formula 1, то, по словам Азадова, особых изменений в ценах нет. Но есть небольшая категория лиц – как иностранных граждан, так и местных жителей, которые в связи с этим мероприятием ищут сдаваемые посуточно квартиры, которые выходят на улицы, где можно будет наблюдать за гонками.

На такие квартиры на короткий период повысится спрос, так как будут они привлекательны для фанатов гонок. Но это очень ограниченная зона. И в целом, это на рынке съемного жилья никак не скажется.