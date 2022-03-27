Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с американской Академией кинематографических искусств и наук о выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, будет ли это живая трансляция, либо заранее записанное видеообращение.

Кроме того, в Академии спорят о том, что премия должна оставаться аполитичной. При этом телекомпания ABC, которая транслирует церемонию, поддерживает идею появления на экранах президента Украины.

Официальных комментариев ни в Академии, ни в ABC не предоставили.

Также ожидается, что в ходе церемонии выступит уроженка Украины, американская актриса Мила Кунис, которая вместе с мужем, актером Энтоном Кутчером собрала $35 млн для украинских беженцев.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится в Голливуде в это воскресенье, 27 марта (в 04.00 по бакинскому времени 28 марта).