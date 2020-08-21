Какая польза Азербайджану от письма Джейхуна Байрамова генсеку ООН

На днях новый глава МИД Джейхун Байрамов направил письмо на имя генсека ООН.

«Я пишу с целью выразить глубокую озабоченность правительства Азербайджана продолжающимися безответственными действиями и провокационными заявлениями Армении в отношении территориальной целостности Азербайджана, которые создают серьезные проблемы для и без того шаткого переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта», — говорится в письме.

Байрамов напомнил, что 12 июля Азербайджан в очередной раз подвергся вооруженному нападению со стороны Армении.

«Это безрассудное военное нападение было спланировано заранее в соответствии с агрессивной военной доктриной, которая, по словам министра обороны Армении, предусматривает «упреждающие удары с целью создания более благоприятной ситуации по безопасности» и «новую войну за новые территории»», — сказал Байрамов.

Он добавил, что атака была намеренно осуществлена вдоль международной границы на основании нескольких военно-политических расчетов.

«Прежде всего, граница рассматривалась Арменией как наиболее благоприятное место для нанесения «внезапного удара» по Азербайджану в свете нашего решения постепенно демилитаризовать неоккупированную часть границы и передать ее под контроль Госпогранслужбы. Судя по всему, Армения предприняла попытку, хотя и безуспешную, воспользоваться этим жестом доброй воли Азербайджана. Во-вторых, нападение было совершено в районе, в котором проходит важная энергетическая и транспортная инфраструктура Азербайджана, что поставило под угрозу поставки энергоресурсов из Азербайджана. Кроме того, атака вдоль границы преследовала цель создать предлог для возможного вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой является Армения», — написал министр.

Затем, потерпев поражение на поле боя, руководство Армении прибегло к кампании террора и запугивания азербайджанцев за рубежом через радикальные организации армянской диаспоры, добавил Байрамов.

По его словам, все эти дестабилизирующие действия Армении сопровождаются крайне провокационной риторикой высшего руководства Армении, что не может не подрывать процесс урегулирования конфликта, делая переговоры абсолютно бессмысленными.

«Совсем недавно премьер-министр Армении публично признал, что стратегической целью Армении в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является «сохранение результатов войны», — написал министр.

Он добавил, что это абсолютно противоречит духу и логике переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Следует еще раз напомнить, что задача переговорного процесса, определенная соответствующими решениями ОБСЕ и подтвержденная четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), заключается в ликвидации последствий войны, развязанной Арменией, посредством деоккупации территорий Азербайджана. С этой целью Азербайджан участвует в этом процессе на протяжении почти трех десятилетий, стремясь восстановить свою территориальную целостность мирными средствами», — написал Байрамов.

Министр отметил, что крайне важно увести Армению от подрыва пока еще существующих перспектив мирного урегулирования конфликта. «В этой связи мы рассчитываем на вашу солидарность и действенную поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики», — завершил свое послание Байрамов.

В связи с этим действием нового главы МИД возникает несколько вопросов. Например, насколько высока важность этого послания? Много ли людей его прочитает? Будет ли это письмо министра генсеку ООН иметь какой-то международный эффект? То есть, в конечном итоге, какая польза от него будет Азербайджану? Или же это чисто демонстративное послание, призванное в очередной раз показать, подчеркнуть позицию Баку по перечисленным в нем моментам?

Все эти вопросы # адресовало МИД Азербайджана. И вот как выглядел официальный ответ ведомства от 21 августа:

— Как правило, вопросы, имеющие большое значение, а также вызывающие крайнее беспокойство нашей страны, поднимаются в рамках международных организаций, в особенности в рамках ООН. Письмо, о котором идет речь, адресованное генеральному секретарю ООН министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, является важным посланием мировому сообществу в связи с продолжающимися безответственными действиями армянской стороны, направленными против территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также провокационными заявлениями, сделанными в этой связи, которые представляют собой серьезное препятствие для переговорного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Письмо было опубликовано как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН и в настоящее время размещено на официальном сайте ООН.

В целом хотели бы отметить, что основная цель распространения документов в ООН — это изложение и разъяснение позиции государства. Эта позиция имеет правовое и политическое значение для государства. В целом эти документы являются надежными источниками информации.