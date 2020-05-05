Отток банковских вкладов – признак недоверия

Отток вкладов из местных банков выявила статистика Центробанка. К началу апреля этот показатель сократился по сравнению с мартом на 5,1%, составив 8 251,7 млн манатов. По сравнению с началом года объем вкладов сократился на 4,5%, за год — на 1,1%

Депозиты в манатах за февраль и март сократились на 498 млн манатов, или на 12%. При этом 161 млн манатов (32% ) этих средств конвертированы в иностранную валюту и возвращены в банки, вклады на 337 млн манатов (68%) были выведены из банковской системы. Данное обстоятельство отражает степень недоверия к национальной валюте, сказал # экономист Неймат Алиев.

«Такое поведение населения – следствие растущего недоверия к банковской системе и национальной валюте, — говорит Алиев. – Вполне вероятно, этот процесс продолжится в условиях резко состарившегося притока в страну иностранной валюты. Проще говоря, перспективы кредитно-финансовой сферы печальны, поскольку нет надежды на рост доверия к банкам и нацвалюте, что в целом является следствием серьезных проблем, вызванных грубыми ошибками в денежно-кредитной и банковской политике».

По свидетельству экономиста, решения Центробанка аннулировать лицензии двух банков от 27 и 28 апреля и направить временных администраторов в две другие финансовые структуры – еще один шаг к подрыву доверия. «Центробанку следует тщательно обдумывать последствия своих решений и не повторять ошибок, которые он совершил в последние годы, — считает Алиев. — Каждое неосторожное действие наносит дополнительные удары по банковской системе и национальной валюте, которые обходятся очень дорого».

Отток банковских вкладов вызван множеством причин, а главное, обвалом цены нефти и ожиданием девальвации, отметил в беседе с корреспондентом # банковский эксперт Акрам Гасанов. Ожидание девальвации заставило банковских клиентов переводить манаты в доллары.

«Часть вкладов клиенты забрали, причем, не только из-за недоверия. Ведь все-таки действует закон о полной компенсации вкладов населения, хотя, конечно, иные граждане все-таки не доверяют банкам и не желают играть в азартные игры с нашим государством, которое, как уже было на практике, может быть иногда шулером. И потом, по долларовым вкладам ставки очень низкие, и вкладчики, видимо, посчитали это неприбыльным делом – иные из них сняли свои вклады, другие все же оставили», сказал он.

Эксперт перечислил и другие причины оттока денег из банков. Так, в ситуации карантинного режима некоторым людям нужны деньги, поскольку упали доходы. И потом, люди копят на «черный день», который уже наступил. Сбережений в банках останется меньше – это естественно, но ситуацию усугубляют обстоятельства с четырьмя банками. «Наше государство в лице Центробанка снова показало свою непредсказуемость. Все понимали, что следует закрыть Atabank, но ситуация с прочими финансовыми структурами приведет к ажиотажу и недоверию», считает он.

Он также отметил незаконность указания Центробанка выплатить зарплаты работникам Amrahban, поскольку зарплаты работникам закрывшихся банков выдаются в четвертую очередь, после того как Фонд страхования вкладов выплатит застрахованные вклады и вернет свои деньги – это первая очередь. Фонд также должен вернуть собственные расходы по ликвидации банка, в третью очередь выплачиваются денежные средства лицам, которые получили увечья либо семьям умерших на работе в банке, и только в четвертую очередь получают зарплаты работники. «У нас есть закрывшиеся банки, где до сих пор не выплачены зарплаты работникам. И тут Эльман Рустамов заявляет на всю страну, что выплатит зарплаты работникам Amrahbank. Я рад за работников, но есть закон», — напомнил Гасанов.

О том, что люди останутся без зарплат, говорит эксперт, надо было думать раньше. Естественно, в ситуации, где люди видят, что даже работники банков остаются без денег, будут меньше доверять вклады финансовым структурам. Предприниматели будут потихоньку выводить свои деньги из банков. Они согласны остановить свою деятельность, чем держать деньги в банках, не зная, что будет завтра.

На то, что люди начали забирать деньги из банков, во многом повлияла ситуация с Atabank, рассказал собеседник. Ведь согласно закону, вклады граждан в закрывшихся банках должны вернуть. Но для этого должен закрыться банк. В нормальной практике это вопрос пары недель — либо Центробанк закрывает финансовую структуру, выплачивается страховка, либо же регулятор кредитует банк, чтобы тот вернул свои долги. Азербайджанский Центробанк тянул год, и люди понимают, что даже при наличии системы страхования вкладов отсутствует здоровый механизм ее функционирования, который, может, и не сразу заработает. Т.е. деньги вкладчикам вернутся неизвестно когда. Особенно это волнует владельцев манатных вкладов, поскольку может произойти девальвация.

«Вклады будут сокращаться, — считает Гасанов. — Не поможет даже система полного страхования вкладов. А значит, возникает проблема с кредитованием. Ведь если у банков меньше манатных вкладов, а доллары никто не хочет брать в кредит, что делать с инвалютой, как кредитовать бизнес? Центробанк сегодня манатные кредиты банкам не выдает, опасаясь девальвации и оттока этих средств на валютный рынок. А это, скорее всего, произойдет, если будут искусственно удерживать курс нацвалюты. Получается замкнутый круг – люди не держат деньги в манатах, у банков нет средств кредитовать бизнес, Центробанк тоже не дает банкам манаты – боится, что эти деньги перетекут на валютный рынок, но в то же время он не идет на ожидаемую и вполне резонную девальвацию.

В итоге пострадает экономика и это печально. Печально не только в силу объективных причин – снижения цены нефти, пандемии, но явной непоследовательности, непрофессионализма, а порой, и непорядочности наших чиновников».