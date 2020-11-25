Отступление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который во время недавней войны отличился неоднократными неуместными заявлениями, нарушающими суверенитет Азербайджана и противоречащими международному праву, вдруг «прокололся» — на встрече в филиале армянского фонда «Айастан» во Франции он заявил представителям армянской общины, что Нагорный Карабах и районы вокруг него – это Азербайджан. Это следует из видеоролика, размещенного в YouTube. «Согласно международному праву, Нагорный Карабах и 7 районов вокруг него признаны ООН территорией Азербайджана. Поэтому, если Азербайджан, будучи суверенным государством, не хочет, то мы не можем вмешиваться в его дела», — сказал Макрон. Так он ответил на вопросы собравшихся армян о том, почему Франция не вмешалась в Карабахский конфликт.

Тогда чего стоили все его прежние окрики во время войны? Зачем он наводил столько шума, если сам же признает, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана? Может, это какая-то попытка оправдаться за неуместное поведение? Может ему не хочется, чтобы именно при нем Францию изгнали из сопредседателей Минской группы?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные эксперты.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Вообще, непонятна, конечно, логика действий президента Франции. Так или иначе в нынешнем своем выступлении ему пришлось признать, что все-таки Франция вынуждена исходить из норм международного права, а они диктуют необходимость уважать территориальную целостность Азербайджана.

Понятно, что Франция является участником различных конвенций, подписантом очень важных документов в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в рамках Европейского Союза. И здесь, конечно, Франция вынуждена также действовать, исходя из буквы этих документов.

Кроме того, есть еще двусторонняя нормативно-правовая база между Азербайджаном и Францией. Здесь тоже есть обязательства сторон – в частности, признающие суверенитет и территориальную целостность государств.

Поэтому Макрон ничего нового не сказал и вынужден был признать факты.

Что касается деятельности Франции в рамках Минской группы ОБСЕ, посредством нее Париж фиксирует свои интересы в нашем регионе. Можно сказать, что в данном случае Макрон, конечно, хотел бы через Минскую группу продвигать свои интересы. Но для того, чтобы играть ведущую роль в МГ, необходимо быть беспристрастным и равно дистанцироваться от сторон конфликта.

И вот это теперешнее заявление Макрона, конечно, запоздалое. Но в любом случае, оно говорит о том, что, несмотря на симпатии или антипатии, которые существуют во французской политической элите, там есть и понимание, что действовать надо исходя из объективной необходимости.

ОБСЕ о постконфликтном устройстве Минской группы, скорее всего, свое слово еще скажет. Поэтому надо отметить, что в складывающихся условиях Франция пытается играть более активную роль в этом формате, чтобы и свои интересы обеспечить, и, возможно, замолвить словечко и за армянскую сторону.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Мне кажется, что причина такого поведения вполне объяснима. В первом случае, скорее всего, речь идет о демонстрации своих собственных взглядов, наложенных на эмоциональную составляющую личностного конфликта с президентом Турции Эрдоганом, а во втором случае – разговор с заинтересованной аудиторией, которая ждет содержательного ответа, и общими рассуждениями на тему обойтись не удастся. Поэтому, отвечая на конкретные вопросы армянской аудитории, французский президент ведет себе осторожно, не допуская выражений, которые могли бы быть двояко интерпретированы и использованы против французских интересов. В том числе и для того чтобы избежать обвинений в предвзятой позиции и не выпасть из процесса урегулирования в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Хотя, откровенно говоря, проявления двоемыслия среди политиков встречаются нередко. Наглядный пример – последнее интервью Путина, где он, справедливо заявляя, что Нагорный Карабах — суверенная территория Азербайджана, через предложение вспоминает о некоем мифическом «народе Крыма», навстречу которому они, якобы, «пошли», вторгаясь своими войсками на суверенную территорию Украины.