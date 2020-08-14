Отступать Лукашенко некуда — белорусский эксперт

Ситуация в республике Беларусь обостряется. Несмотря на то, что руководство страны разгоняет митинги жесткими методами, а оппозиционный лидер Светлана Тихановская, которую вынудили покинуть страну, обратилась к протестующим, чтобы они разошлись, ситуация не улучшилась.

Одновременно пришли сообщения о том, что работники разных заводов и фабрик объявили забастовку и присоединились к митингующим. Вчера же вечером было объявлено о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен выступить со специальным обращением к нации и сейчас многие гадают, что же скажет президент.

Комментируя # последние события в Беларуси, аналитик белорусского института стратегических исследований (БИСС) Катерина Шматина сказала, что Александр Лукашенко отступать некуда.

«Его цель сохранить свою власть любой ценой. На переговоры и компромиссы он не пойдет — разве что с декоративной целью. Думаю, он будет стараться отделить себя от действий силовиков, снять с себя ответственность и, возможно, показательно кого-то накажет за превышение полномочий, сделает пару примирительных заявлений, но ими не стоит обманываться», — считает аналитик.

По ее словам, освобождение заключенных — это шаг не в сторону консенсуса, это было сделано для того, чтобы пустить пыль в глаза протестующим и попытаться снизить градус напряжения.

«Но как это можно сделать? Если есть многочисленные свидетельства о пытках и создании намеренно невыносимых условий содержания задержанных. И еще это может быть подготовкой к освобождению мест в местах содержания к готовящимся новым протестам на выходных, так как задержанных так много, что изоляторы не справляются», — подчеркивает Шматина.

Говоря о возможных санкциях в отношении Беларуси, аналитик сказала, что санкции однозначно будут.

«Западу тяжело игнорировать сообщения о пытках в местах задержания и смертях, связанных с задержаниями и протестами. Вопрос реального наполнения санкций — он остается открытым. Насколько они будут таргетированными в отношении элиты, и не нанесут ли вред белорусской экономике и, следовательно, обществу», — сказала она.

Аналитик также добавила, что сейчас белорусские власти в растерянности и они не ожидали таких массовых протестов и консолидации общества — от мирных протестов с цветами до страйков на заводах и баррикад.

Комментируя же вопрос о том, что ряд соседних стран, и в целом Запад не намерены признавать итоги выборов, что делает президента Лукашенко нелегитимным в глазах Запада, она сказала, что Лукашенко готов остаться во власти любой ценой и непризнание Запада его от этого не удержит.

«Власть находится в режиме выживания и к изоляции Западом им не привыкать. Вопрос в том, сколько есть у ЕС и США политической воли к тому, чтобы применить жесткие санкции и каковы они будут . Что еще Запад может предложить, чтобы повлиять на ситуацию в стране. Когда Помпео говорит о проведении выборов с международными наблюдателями — это власти могут организовать, но на всех предыдущих выборах с присутствием наблюдателей результаты также контролировались и были предсказуемыми», — резюмировала она.