Отравление за свой счет: пострадавшие не верят в получение компенсации от объектов общепита

Несмотря на то, что кафе и ресторанов в нашей столице больше, чем достаточно, они редко когда пустуют. По вечерам в выходные дни во многих из них нет свободных мест.

Тем не менее, посетители таких заведений часто ими недовольны. Они жалуются на некачественную еду, плохое обслуживание и ценообразование. Об этом # заявил глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов. Звонки в ССПА поступают как из столицы, так и из регионов страны.

Так, посетители общепита жалуются на то, что цены в некоторых ресторанах непомерно высоки. Недавно в ССПА поступила жалоба на один из известных ресторанов Гябяля, где за пару кусочков мяса просят огромную сумму. Клиенты недовольны и тем, что во многих местах отсутствует меню с ценами, несовпадением цен в меню и в чеке, тем, что в чеке порой приписывают лишние блюда или напитки.

По поводу сервиса Э.Гусейнов отметил, что в этой сфере большая текучесть кадров среди обслуживающего персонала, потому неудивительно, что сервис хромает. Очень много случайных людей.

Что касается еды, то, по словам эксперта, некачественная еда в ресторанах может стать, и часто становится, причиной пищевых отравлений. Кстати, недавно Роспотребнадзор объявил наиболее опасные блюда в ресторанах. В список попали шаурма, салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом. Кроме того, нежелательны для заказа, по мнению специалистов, блюда из рубленого мяса: котлеты, паштеты и рулеты, а также студень.

«Я полностью согласен со своими российскими коллегами по поводу блюд, которые лучше не заказывать в объектах общественного питания. Кстати, недавно встречался с некоторыми коллегами из этой страны на мероприятии в Ташкенте. Шаурма- это фаст-фуд, хотя ее подают и в кафе, которые позиционируют себя отнюдь не как точки быстрого питания. Салаты с майонезом – продукт скоропортящийся, и нет гарантии, что сегодняшнюю партию не перемешали с остатками вчерашней. Блюда из молотого мяса также заказывать нежелательно, ведь по такому продукту невозможно точно понять, что за мясо в нем использовано. Зачастую, это самое дешевое и некачественное мясо»,–завил он.

При выборе ресторана, надо обращать внимание на кухню, говорит Э.Гусейнов. Хорошо, если там открытая кухня и клиенты видят ее состояние и процесс готовки. В некоторых ресторанах клиенты могут видеть состояние кухни по мониторам. Эксперт отметил, что более, чем за 20 лет работы не видел, чтобы кто-то из отравившихся в ресторане, получил за это компенсацию. Как правило, госорганы заявляют, что человек отравился домашней, а не ресторанной пищей.

«Отравление может дать о себе знать и через 10 часов. В случае симптомов отравления необходимо обратиться к врачу. Многие отравившиеся хотели бы получить компенсацию, но не идут в суд, так как нет доказательств. Посоветовал бы сохранять кассовый чек, как доказательство заказа»,– сказал эксперт.

Адвокат Эльчин Гамбаров рассказал о том, что граждане почти не обращаются в суд в связи с пищевыми отравлениями в объектах общепита. А ведь случаи отравлений из-за употребления некачественных блюд происходят часто. Кстати, нередко отравления происходят и дома из-за употребления некачественных продуктов питания, приобретенных в розничной торговле. «Граждане не видят перспективу выигрыша, так как владельцы ресторанов, кафе, домов торжеств, магазинов влиятельные люди. На моей памяти всего 1-2 случая, когда люди решались обратиться в суд, и это более чем за 20 лет. Но изменения в законодательстве дают сейчас больше возможностей адвокатам для ведения дел. У них есть больше шансов выиграть такие дела, собрав доказательства, в частности имея на руках анализы токсикологической экспертизы»,– отметил он.

Чеки, по словам Э.Гамбарова, сохранять желательно, и требовать их, так как их дают не везде. Требование чека считается некоторыми чуть ли не чем-то постыдным. Однако и при отсутствии чека можно доказать вину объекта, если она имеется. Но нужно терпение и вера в торжество справедливости.

«Если отечественные суды вынесут хотя бы 2-3 раза решение в пользу потребителя и к виновным будут применены чувствительные санкции, желающих добиться справедливости, станет намного больше. Можно,–говорит адвокат,– получить компенсацию не только за физический и экономический, но и за моральный ущерб».