Уж как Москва всеми силами добивалась встречи Путина и Байдена, но пришлось удовлетвориться разговором по видеосвязи. Впрочем, для Кремля и это можно считать большим достижением.

К разговору стороны подошли с очень большими проблемами. США, а потом и их союзники в Европе были очень обеспокоены концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной. При этом как-то меньше внимания уделяли сосредоточению российских войск на границе с Беларусью. Тем не менее, в Киеве этот факт отметили как часть общей угрозы возможного прорыва российских войск в Украину и через белорусскую территорию.

Как сказал министр обороны Украины Алексей Резников, на украинских границах сосредоточено более 100 батальонных тактических групп общей численностью до 175 тыс. человек и происходит дальнейшее наращивание численности.

При этом в Москве перешли к тактике прочерчивания так называемых красных линий. Путин стал настаивать на том, чтобы западные партнеры дали России гарантии безопасности. Это совсем новое московское изобретение.

Как потом выяснилось, под такими гарантиями в московских властных коридорах понимают письменное обязательство не принимать в НАТО Украину, Грузию, а потом и Молдову. И все это с обоснованием, что подлетное время натовских ракет от Харькова и Днепра до Москвы составляет 10 минут, а в будущем станет еще меньше.

Логика очень странная. От Харькова до Москвы по прямой 648 км. Однако почему-то Путина совсем не интересует ситуация с Санкт-Петербургом. От Таллина до второй российской столицы 318 км, от Риги — 580 км. И никто в Кремле не озабочен подлетным временем натовских ракет оттуда.

Впрочем, логику здесь искать бесполезно. Вернее такие требования слегка камуфлирует требование оставить Украину и Грузию в зоне безусловного влияния России. Путин и его окружение считают это вполне логичным. Только в их собственной системе координат.

Естественно, что с такими московскими поползновениями США и их союзники не согласились. Об этом было твердо заявлено на саммите в Риге с участием министров иностранных дел. Более того, американский президент в ответ на предложение подписать документ о гарантиях сказал, что «Мы знаем о действиях России уже давно. И я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих «красных линий…».

Практические действия США подтвердили сказанное президентом и государственным секретарем.

В конце ноября министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Вашингтон обсудил практические шаги по военной помощи Киеву. В украинскую столицу прибыла группа чиновников Пентагона и государственного департамента для формирования списка необходимого украинской армии вооружения. В утвержденном Палатой представителей проекте военного бюджета на военную помощь Украине ассигновано $300 млн, хотя администрация запрашивала только $250 млн.

В Вашингтоне с октября не уставали предупреждать Москву, что в случае вторжения в Украину последуют обширные санкции. Накануне разговора президентов CNN опубликовала утечку от высокопоставленных чиновников, что будет входить в них.

Речь пойдет об эмбарго на поставки российских нефти и газа, запрет на операции с российскими ценными бумагами на вторичном рынке, отключение от системы SWIFT. Также в пакете блокирование конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

После этой публикации агентства Bloomberg в Москве началась тихая паника. Под ударами рисковали оказаться российские банки и Российский фонд прямых инвестиций. Другими словами, Россия оказывалась в положении Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и прочих международных изгоев. Самое ужасное, что невозможно было определить: все это обыкновенный фейк или проработанный пакет совместных действий США и Европы с Канадой. Несомненно, что к нему бы присоединились Япония, Австралия и Южная Корея. Да и Китай, как неоднократно бывало, тихо бы прекратил операции с российскими банками.

В американской прессе писали, что пакет санкций включает рестрикции против ближайшего окружения Путина, олигархов и высших чиновников. Им и так не дают американских виз и они не могут приехать и проведать свои многоэтажные избушки в Нью-Йорке, Майями и других городах. Дошло до того, что министр иностранных дел Сергей Лавров за личной подписью на министерском бланке просил дать визу Олегу Дерипаске, но безрезультатно.

В такой информационной атмосфере прошел разговор президентов. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге после завершения видеосвязи назвал разговор полезным.

Обращаясь к журналистам Салливан сказал: «Я смотрю вам в глаза и говорю так как сказал президент Байден в глаза Путину: то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать теперь».

По словам Салливана, для российских собеседников изложили варианты мер, про которые говорится. Они скоординированы с европейскими союзниками и партнерами. При этом Путину был предложен вариант: деэскалация и дипломатия. Однако все будет зависеть от того, как будут развиваться события ближайшими днями.

Судя по всему, Путин вынужден был согласиться, и стороны договорились о создании рабочей группы для разрешения поставленных проблем.

Исходя из этого известно, что непосредственной угрозы вторжения российских войск в Украину нет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Тем не менее, определенные угрозы остаются.

Во-первых, Путин не достиг своей цели получить гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО. Хотя сейчас это не в повестке дня, но тут очень важен принцип. Москве дали четко понять, что ее этот вопрос вообще не касается.

Во-вторых, Вашингтон будет продолжать поставки оружия Киеву и есть все основания полагать, что и другие западные страны, а также Турция тоже будут это делать. Здесь Москва ничего не добилась, кроме еще большего увеличения финансовой основы для таких поставок из США.

В-третьих, Путин оказался в очень сложном положении. Его козырная карта в виде угрозы военного вторжения оказалась простой шестеркой, так как не только никого не испугала, но привела к консолидации западных союзников, чего не было уже довольно давно. Вся пророссийская агентура в западных странах не смогла ничего сделать и это очень серьезный провал, как московской дипломатии, так и ее спецслужб. Все это еще аукнется самым негативным для Москвы образом.

Так или иначе, но российскому президенту придется отступить и тем самым продемонстрировать всему миру свою слабость. Акела то ли испугался, то ли промахнулся, а скорее всего и то, и другое.

Тем не менее, бить в литавры несколько преждевременно. Разобраться с Украиной и Грузией, а потом и остальными бывшими советскими республиками для Путина idee fixe. От этого он никогда не откажется, и теперь будет выжидать более удобного момента.

Скорее всего, будет взят курс на внутреннюю дестабилизацию Украины, диверсионную и прочую деятельность, усиление экономического давления, например в прекращении транспортировки газа по украинским газопроводам. Москва готова платить штрафы за приостановку прокачки, но не откажется от идеи устроить энергетические проблемы Киеву. Так была заблокирована поставка казахстанского угля в надежде, что прекратится выработка электроэнергии на украинских ТЭС. Да вот незадача, Киев обеспечил поставки американского, польского и южноафриканского угля. Вышло дороже, но удар удалось парировать.

Ко времени своего переизбрания в 2024 году Путину нужна громкая внешнеполитическая или военная победа. Так что своих соседей Москва в покое не оставит. Бдительность терять нельзя.