Найдены останки еще двух военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Шехидами стали жители Гянджи Эльвин Мустафаев и Орхан Юсубов, пропавшие без вести восемь месяцев назад.

Оба шехида будут похоронены в Гяндже.

Мустафаев Эльвин Фахраддин оглы родился 14 марта 1992 года. Он служил в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего — сверхсрочника.

Юсубов Орхан Аллахверди оглу родился 19 января 1992 года в Гяндже. Он участвовал в боях за освобождение азербайджанскими вооруженными силами территорий, оккупированных Арменией, с 27 сентября 2020 года. В первые дни военных действий он поддерживал связь со своей семьей. O.Юсубов пропал без вести в боях за освобождение Муровдага.

Аллах рехмет элесин!