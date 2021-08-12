Не прошло и года с момента подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российского миротворческого контингента, как мы видим явные и наглые попытки армянской стороны извратить смысл и букву подписанного. Приведу конкретный пример. Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где они временно дислоцируются.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов. Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны Азербайджана.

То есть, наше оборонное ведомство привело конкретные факты, доказательства провокационных действий со стороны Армении, которая нагло нарушает трехстороннее заявление от 10 ноября прошлого года. В нем, напомню, есть пункт 4, в котором указано, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Этот пункт так и не реализован. До сих пор.

На протяжении последних месяцев регулярно появляются сообщения о том, что армянские вооруженные силы стреляют по позициям азербайджанской армии именно оттуда, из зоны ответственности российских миротворцев. То есть, уже имелись факты, свидетельствующие о срыве заявления от 10 ноября с армянской стороны. Теперь же появилась и официальная позиция Еревана.

Внешнеполитическое ведомство страны-оккупанта, до сих пор не имеющее руководителя, решило не отрицать более чем очевидное, перейдя к тактике циничного и наглого, причем открытого «вольного» прочтения заявления от 10 ноября. Под которым, напомню, стоит подпись премьер-министра РА Никола Пашиняна. Итак, несмотря на все это, МИД Армении опровергает утверждения Минобороны Азербайджана. Данное армянское ведомство убеждено — «трехстороннее заявление по Карабаху вывода армянских подразделений из Карабаха не предусматривает». Заявлением, по версии Еревана, «предусмотрен лишь вывод армянских сил с территорий вокруг Нагорного Карабаха».

Это, конечно же, ложь. И, естественно, провокация с далеко идущими последствиями. В Армении пытаются понять, как сильно им позволят наглеть, называя белое черным. В этой связи вспоминается недавнее провокационное заявление министра обороны РА Аршака Карапетяна, сделанное на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Армянский министр заявил, что если ситуация на армяно-азербайджанской границе не получит мирного разрешения, Ереван оставляет за собой право прибегнуть к силе.

Звучит эта угроза анекдотично. Ведь мы помним, как бывший министр обороны Армении Давид Тоноян утверждал, что «новая война в Карабахе — это новые захваченные азербайджанские земли». Чем все это закончилось и какова судьба Тонояна – всем известно. В том числе и армянским военным экспертам, трезво оценивающим шансы РА на военный реванш.

«Для того, чтобы решиться на военный реванш, Армении необходимо восстановить свои вооруженные силы, на что потребуются долгие годы», — об этом на своем YouTube канале заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян. По его словам, в ходе последней войны ВС Армении потеряли 90% своей военной техники, которую накапливали в течение 30 лет.

Эксперт утверждает, что армянская армия потеряла огромное количество живой силы, особенно, среди офицерского состава и сил спецназа. С точки зрения военной науки, потерять рядового – это одно, а потерять контрактника, профессионального офицера – это другое. И, чтобы восполнить эти потери, нужны долгие годы.

«В ходе войны азербайджанские военнослужащие захватили в качестве трофеев большое количество армянской техники. Когда я смотрел, как азербайджанцы захватывали очередную воинскую часть в Карабахе, с большим количеством боевой техникой, я был просто в шоке. То есть, наши войска отступали, даже не уничтожив военную технику, чтобы она не досталась противнику. РСЗО, танки, современные противотанковые комплексы — все досталось Азербайджану. Причем, по всей линии фронта. Прям, как в анекдоте — армянская армия во время 44-дневной войны просто снабжала азербайджанскую военной техникой. Посмотрите на Парк военных трофеев в Баку, и вы сами все поймете», — утверждает Амбарцумян.

По его словам, по многим объективным причинам восстановление материально-технической базы ВС Армении сейчас просто невозможно. «Но самое обидное, что в Карабахе была уничтожена военная техника, в том числе системы ПВО, которую Армения приобрела в кредит. Как с таким внешним и внутренним долгом Армения будет покупать или брать в кредит новую военную технику? Нашу страну ждет дефолт, ей сейчас не до покупки военной техники», — удивляется армянский военспец.

Кроме того, он признает, что в результате поражения был сломлен моральный дух армянского народа. «Сюда же следует добавить просто угрожающие масштабы миграции из Армении. Молодежь не желает жить тут. И до войны у Армении были проблемы с воинским призывом, был сильный недобор с личным составом. Призывали даже энурезников. Сейчас будут еще большие проблемы с призывом. С таким грузом проблем можно ли говорить о реванше?», -не перестает удивляться В. Амбарцумян.

Тем не менее, мы видим целый ряд провокационных действий со стороны военного и политического руководства Армении. Которое не только настолько потеряло чувство реальности, что уже позволяет себе бряцать оружием, но и нагло извращает трехстороннее заявление от 10 ноября. У Азербайджана, конечно же, есть все возможности для отрезвления противника. К примеру, до открытия Зангезурского коридора, закрыть Лачинский коридор. Так как в соглашении говорится об одновременном открытии всех коммуникаций, тем более Лачинский коридор используется не в гуманитарных целях, а как уже очевидно однозначно для усиления милитаризации региона.

У Баку есть и куча иных возможностей принуждения противника к соблюдению буквы и смысла трехсторонних заявлений от 10 ноября. Но, в Ереване, в который уже раз, надеются на то, что Азербайджан не пойдет на это по причине наличия российских миротворцев, которых в РА рассматривают в качестве гаранта своей вседозволенности. Это ошибка. Хотя бы потому, что под трехсторонним заявлением от 10 ноября стоит подпись и президента РФ Владимира Путина. Соответственно, извращение сути этого документа наносит удар по имиджу главы российского государства. Получается, что его подпись ничего не значит. А это то, на что в Кремле никогда не пойдут. В том числе и потому, что не так много у РФ осталось союзников, да и реальный военный, политический и экономический потенциал нашей страны там хорошо знают.