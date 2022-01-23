На совести педофилов не одно сломанное детство. Развратные действия, насилие в отношении несовершеннолетних наносят жестокий удар по их физическому и психическому здоровью, и такое не проходит бесследно.

Преступления на сексуальной почве во всем мире, и в нашей стране в частности, не редкость. Так, осенью прошлого года общественность потряс случай в Имишлинском районе, когда выяснилось, что 11-летнюю девочку насиловал отчим, и она забеременела от него.

И в случае, если не было физического насилия, жертва не перестает быть жертвой, ведь это ребенок, только постигающий жизнь. К тому же, насилие могло быть психологическим.

Такие преступления вызывают справедливый гнев общества и желание, чтобы преступник был строго наказан. Но нередко в нашей стране эти люди получают минимальное наказание. 32-летний мужчина, совершивший в столице в отношении 13-летней девочки действия сексуального характера, получил за это всего 2 года и 7 месяцев лишения свободы. Он обманул подростка, сказав, что женится на ней, и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Суд признал его виновным по статье 152.2 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста) УК АР. В своих показаниях он выразил раскаяние по поводу своих действий и просил принять во внимание, что у него двое несовершеннолетних детей.

О том, что наказание для педофилов в Азербайджане очень мягкое, и это надо исправлять, говорят многие. Отметим, что в России в Госдуме был принят закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. На пожизненное заключение будут осуждаться и совершившие насилие над несовершеннолетним совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Обсуждается там и введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов заявил в беседе с #, что если человек педофил, то наличие малолетних детей – скорее фактор риска, чем смягчающее вину наказание. Потому что они могут стать следующими жертвами или являются прикрытием для преступника для отвода подозрений.

Но немаловажно, что домашние этих педофилов часто видят их с другой стороны и не верят обвинениям. А у других бывает комплекс жертв, когда они чувствуют себя на одной стороне с палачом против остального мира. Есть, по его словам, и фактор СМИ, среди которых всегда есть такие, которые внушают недоверие даже к твердо установленным фактам.

«Некоторые в обществе даже осуждают жертв: им почему-то кажется, что они или их дочери точно бы не попали в такую ситуацию. Тот аспект, что если насильник совершил такое, то это потому, что его таким воспитали и годами проходили мимо его поступков, практически всегда остается в тени. Зато перемывают кости жертве, осаживают тех, кто хочет вмешаться тогда, когда еще не поздно это сделать», – подчеркивает правозащитник.

Наш центр работает с детьми, подвергшимися насилию, в том числе сексуальному, и нельзя забывать о том, что жертвами педофилов становятся не только девочки, но и мальчики, рассказывает председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

Она отметила, что действия педофила не всегда носят принудительный характер, ведь дети не понимают, что с ними делают. Ребенок может решить, что это игра. Если ребенку не больше 7-8 лет, психологическая травма может забыться, но нужна правильная работа с ним. Хотя на подсознательном уровне она может сохраниться. Дети старшего возраста переносят все тяжелее, они понимают, что то, что с ними произошло страшно, испытывают стыд, который их больно ранит. Нужно время, чтобы боль утихла.

«Мы много раз говорили на тему необходимости ужесточения наказания для педофилов, в том числе предлагали подписать соответствующую петицию. Педофилам в Азербайджане сейчас дают не более 15 лет. Были призывы к тому, что нужно вернуть по отношению к таким преступникам смертную казнь, но считаю, что их смерть не облегчит ситуацию, а вот более суровое наказание вплоть до пожизненного заключения – совсем другое дело»,–говорит она.

В своей практике Агазаде не видела, чтобы педофил признался в том, что совершил преступление, они почти всегда говорят, что их оклеветали.

«Если у педофила есть малолетние дети, то существует риск того, что и они станут его жертвами. Но почему-то в таких случаях не поднимают вопрос о лишении педофила родительских прав. А ведь были же случаи, когда родные отцы подвергали детей сексуальному насилию, домогательствам», – подчеркнула она.

Преступления такого рода нередко совершают люди, входящие в семью. Так, в Союз детей Азербайджана недавно поступила девочка, сбежавшая из дома. Она пожаловалась в полицию на то, что сожитель матери ее домогался, а мать ей не поверила, когда она ей об этом рассказала.

«Когда мы с ней беседовали, было понятно, что девочка не обманывает, это не плод детского воображения. К сожалению, факт сексуального домогательства очень тяжело доказать. Потом мать сказала, что больше не будет в отношениях с тем мужчиной. Но вполне вероятно, что он будет домогаться других детей», – заявила Агазаде.

Юрист Эльчин Гамбаров подчеркнул, что не раз выступал по поводу ужесточения наказания для педофилов. По его мнению, срок заключения должен быть от 15 лет до пожизненного заключения. Это вызвало бы положительный резонанс в обществе. Данная мера наказания была бы не только справедливой, но и послужила бы профилактикой совершения подобных преступлений. К сожалению, сейчас в нашей стране педофилов нередко приговаривают к лишению свободы сроком до 3 лет. Если имело место изнасилование ребенка, то, по словам Гамбарова, срок заключения максимум 15 лет, и даже такое наказание практически не встречается.

Отметим, что одного ужесточения наказания недостаточно, необходимо также, чтобы была работающая система надзора над педофилами, вышедшими на свободу.