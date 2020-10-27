Отметят и запомнят: вряд ли в Израиле забудут «сюрпризы» Армении

Не так давно Израиль передал Азербайджану гуманитарную помощь для граждан, пострадавших в ходе военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщало израильское издание vesty.co.il со ссылкой на Ynet.

«Азербайджанская сторона обратилась к Израилю с просьбой о гуманитарной и врачебной помощи, чтобы помочь десяткам граждан, пострадавшим во время обстрелов города Гянджа, второго по величине города этой страны. Израиль согласился на предоставление гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости для оставшихся без крова: обогревательные приборы, теплую одежду, аптечки первой помощи и другое. Кроме того, было доставлено медицинское оборудование. Не исключено, что Израиль пришлет дополнительную помощь, если поступит соответствующая просьба», — отмечает издание.

При этом сообщается, что около двух недель назад Израиль предложил гуманитарную помощь и Армении, однако армянская сторона до сих пор не ответила на это предложение.

Также подчеркивается, что гуманитарная помощь оказывается исключительно гражданскому населению, а не участникам военных действий.

Все эти сведения приводит у себя и ереванское агентство АрмИнфо, отмечая при этом, что Израиль вот уже долгое время продает оружие и другое армейское оборудование Азербайджану, и что поставки продолжаются и сейчас, когда военные действия в Нагорном Карабахе набирают силу.

Напомним, что в начале октября Армения отозвала своего посла из Тель-Авива в Ереван «для консультаций на фоне продолжающихся поставок вооружения Азербайджану». В МИД Армении назвали неприемлемым подобное поведение Израиля, призвав его прекратить поставки Азербайджану вооружений, «которые используются против мирных жителей». В МИД Израиля выразили сожаление тем фактом, что Ереван решил отозвать своего посла.

В свою очередь «президент» Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обвинил Израиль в «пособничестве геноциду», который проводится, по его словам, «в отношении армянского народа в Карабахе».

То есть, вкратце ситуация такова — Израиль предложил Армении послать самолетами гуманитарную помощь для мирного населения в зоне конфликта, но официальный Ереван «гордо» хранит молчание, а армянские СМИ в объяснение выдвигают странные претензии к Израилю. Как будто тот обидел их тем, что не отказывал Азербайджану в покупке их оружия. Посла своего отозвали, а «президент НКР» вообще обвинил Израиль в соучастии в «геноциде армян в Карабахе». Хотя, если подумать, ведь никто не мешал армянам тоже покупать оружие у Израиля, но они видно больше предпочитали российское «за бесплатно». И теперь ругаются на евреев.

Эту довольно странную ситуацию прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Очень сложно комментировать подобные ситуации, потому что все ответы, как говорится, находятся на поверхности. Такая поза, в которую встало армянское руководство – это вообще свойство армянской политики. Конечно, они хотят продемонстрировать какую-то свою гордость, не принимают гуманитарную помощь от Израиля, очевидно, имея намерение в дальнейшем бравировать этим обстоятельством. Будут тыкать всех в это – дескать, они настолько «гордый, имеющий четкие моральные ценности» народ, что их государство отворачивается от помощи Израиля.

Но они тем самым фактически подкрепляют свои обвинения в адрес Израиля в том, что тот сотрудничает с Азербайджаном. И непонятно вообще, как после всех этих выходок они думают строить отношения с Израилем. Потому что ведь война когда-то закончится, и Израиль, скорее всего (тому есть аналогии в истории), будет продолжать сотрудничать с Азербайджаном. С нашей страной это государство связывает достаточно тесное партнерство по многим направлениям. А вот что будет делать Смбатян (это посол Армении в Израиле), когда вернется на рабочее место после всех этих нот, этих демаршей и заявлений, не совсем понятно.

Становится вообще непонятно, зачем Армения держит целое посольство в Израиле. Очень непонятна эта ситуация. Но, конечно, да, они будут продолжать свою линию на стравливание Азербайджана с Израилем, Турции с Израилем. Будут устраивать козни – это в их духе. Но на что они будут опираться, когда им станут напоминать про все эти демарши, заявления, отказы от гуманитарной помощи. Я думаю, что армяне неминуемо попадут в очень нехорошее положение. Так или иначе, в самом Израиле все эти особенности армянского поведения отметят и запомнят.