ЗАО «Бакинский метрополитен» опубликовало правила пользования метрополитеном для пассажиров. Ознакомившись с ними, автор этих строк задумался над тем, что напрасно сетуют на дефицит хороших, талантливых, перспективных юмористов в нашей стране. Правда, юмор тут был определенно «черный». Впрочем, ныне это довольно модно. Впрочем, перейдем к сути.

«На станциях Бакинского метрополитена и в поездах следует носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры, не соблюдающие правила ношения масок, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством. При входе на станции будет проверяться наличие масок и измеряться температура пассажиров. Пассажиры с высокой температурой не будут допущены на территорию метрополитена», — говорится в соответствующем сообщении «Бакметрополитена». Которое родило больше вопросов, чем дало ответов на вопрос о том, как будут осуществляться пассажироперевозки.

Начнем с ношения масок. Да, их ношение в местах массового скопления людей, необходимо. Но, как за всем этим процессом уследить? Допустим, поставят на входе в метро, около турникетов сотрудников полиции, которым поручат не впускать тех, кто спустился в подземку без маски. Но как быть дальше, кто будет контролировать ее ношение на перроне, не говоря уже о вагоне метро? Неужели предлагается дежурство полицейских в каждом поезде или вагоне?!

Нет, допускаю, что этот момент предлагают регулировать с помощью, так называемого гражданского контроля. Чтобы, пассажиры в масках, увидев пробравшегося в вагон гражданина без маски, гневно осудили его и вытолкали вон? Не работает все это. Особенно, в «часы пик». Сомневающимся, предлагаю проехаться в эти самые часы в бакинских автобусах. Там пассажирам явно не до осуждения тех, кто снял маску. Их волнует одно — как бы самим доехать до нужного пункта, не упав в обморок, не получив травму и не став жертвой карманников.

Подозреваю, что аналогичные же планы и мысли будут и у пассажиров метро, которое наконец-то откроется. Так что, вариант с общественным порицанием тех, кто снял маску — курам на смех. То же самое и с замерами температуры в «часы пик». Тот, кто придумал этот пункт, вообще понимает, какой поток людей ринется в подземку?! Тут никаких термометров, никакого числа полицейских не хватит. Да и вообще, коллапсом, хаосом и ежедневными громкими скандалами все попахивает.

Наконец, требование соблюдения социальной дистанции. Как бы это помягче сказать, не употребив местных идиоматических выражений, передав при этом всю абсурдность данного требования?! Вот, реально, кто и как все это регулировать будет?! Особенно, вынужден повторить, в «час пик». Стоит, к примеру, могучая толпа ожидающих поезда. Он подъехал. Надеюсь, что вовремя. Люди валом валят внутрь вагона. И тут их кто-то будет просить соблюдать социальную дистанцию?! Согласитесь, что это требование может звучать красиво теоретически, но оно невыполнимо практически.

Как невыполнимо будет и требование соблюдать дистанцию уже внутри вагона. Кто это будет делать?! Кто такого рискового будет слушать? Складывается ощущение, что в «Бакметрополитене», составляя поистине комичный в своей невыполнимости свод требований, об этом не задумались. Там предпочли пошутить еще и про угрозу привлечения тех, кто не будет соблюдать дистанцию в условиях привычного «баса-баса» к административной ответственности. Впрочем, есть логическое объяснение и этому плоду творчества «Бакмотрополитена». Допускаю, что там банально предпочли выпустить нечто вроде «отмазки». Мол, мы свое дело сделали, народ предупредили, а там уже, как Бог пошлет. Но в итоге, кажется, посылать будет не Бог. И вовсе не туда, куда хотелось бы пойти авторам предупреждения от «Бакметрополитена».