Распространена информация о задержании троих иностранных граждан, тайно проникших в депо Бакинского метрополитена.

Как сообщает пресс-служба МВД, граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции, находившиеся в нашей стране в качестве туристов, тайно проникли в депо, где стоят поезда, разрисовали краской несколько вагонов, причинив ущерб имуществу.

Они были задержаны сотрудниками полиции.

Сумма причиненного ущерба определена в 4850 манатов.

В соответствии с законодательством, лица, умышленно причинившие ущерб государственному имуществу, будут привлечены к ответственности.