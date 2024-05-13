Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в третьем окончательном чтении законопроект об иноагентах.

Процедура заняла чуть больше минуты. В ней участвовали несколько членов парламентского большинства.

Оппозиционный депутат от группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе назвала заседание нелегитимным.

14 мая законопроект должны вынести на голосование на пленарном заседании. Чтобы стать законом, также предстоит преодолеть вето президента Грузии.

Заседание проводили параллельно шумной протестной акции и задержаний демонстрантов. Полиция оттеснила протестующих от служебных входов в здание законодательного органа, чтобы обеспечить доступ представителям правящей «Грузинской мечты».

Сотрудники МВД Грузии задержали 20 человек в административном порядке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Среди задержанных трое иностранцев – двое граждан США и один гражданин России.

«Трое из задержанных являются гражданами иностранных государств, в частности гражданин Российской Федерации Г. Б. 2002 года рождения, а также гражданин США П. Х. 1995 года рождения, а также гражданин этой же страны, который отказался раскрывать свою личность», — говорится в заявлении ведомства.

МВД оповестило о них посольство Швейцарии в Тбилиси и диппредставительство США.

Всем 20-ти вменяется мелкое хулиганство и неподчинение полиции. (NewsGeorgia)