Отложены собеседования по приему в первый класс

Отложены собеседования по приему в первый класс, намеченные в апреле с целью оценки устно-речевых навыков ребенка по сектору, где преподавание ведется не на родном языке.

Как сообщили Report в Министерстве образования, о дате и правилах проведения собеседования родителям будет сообщено посредством СМС-уведомления. В то же время эти сведения будут отражены в личном кабинете.

Отметим, что прием первоклашек в 2020-2021 учебном году ведется электронно посредством системы  www/mektebeqebul/edu/az/. Процесс электронной регистрации в первый класс начался 10 марта.

| 2020-03-28T18:06:39+00:00 28 марта 2020, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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