Отложены культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева. Об этом сообщили в среду в Центре Гейдара Алиева.

«В связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, отложены предусмотренные к проведению в Центре Гейдара Алиева и парке Центра культурно-массовые мероприятия, в том числе запланированный на 17-18 сентября “Art Festival”. Да помилует Аллах наших шехидов!», — говорится в сообщении.