Какую форму компенсации следует выплатить для восстановления прав граждан, имеющих чек?

Господин премьер-министр! В то же время Вы являетесь председателем Государственной комиссии по контролю за приватизацией государственного имущества. По этой причине мы просим Вас лично ответить на два вопроса. Прежде чем перейти к вопросам, рекомендуем ознакомиться со следующими материалами, в которых содержится подробная информация по теме:

Перейти к материалу 1 — https://zerkalo.az/zakony-obyazuyut-vozobnovlenie-oborota-privatizatsionnyh-chekov/

Перейти к материалу 2 — https://m.zerkalo.az/ne-prodavajte-svoi-privatizatsionnye-cheki-fakty-dokazatelstva-tonkosti/

Перейти к материалу 3 — https://m.zerkalo.az/tsena-gosudarstvennyh-privatizatsionnyh-chekov-i-manipulyatsii/

Перейти к материалу 4 — https://m.zerkalo.az/sotni-tysyach-grazhdan-v-ozhidanii-sveta-v-kontse-tonnelya-narushennye-zakony-nevypolnennye-ukazy/

Господин премьер-министр, а теперь предлагаем Вашему вниманию наши вопросы:

Большое количество депутатов Милли Меджлиса, юристов, экспертов утверждают, что приватизационные чеки до сих пор являются действительными государственными ценными бумагами. Однако в последнем пресс-релизе Государственной службы по делам недвижимости отмечается, что обращение приватизационных чеков закончилось 31 декабря 2010 года. Как Вы думаете, являются ли приватизационные ваучеры, которые граждане в ожидании еще пока не продали, государственными ценными бумагами? Если приватизационные чеки считаются государственными ценными бумагами, когда они будут изъяты из обращения и в каком виде должна быть выплачена компенсация на фоне изъятия для восстановления прав граждан, имеющих чек?

Заранее благодарим.

С уважением, группа «Приватизационные чеки»

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