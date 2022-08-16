Семьи заявителей обратились за помощью в решении вопроса, связанного с приватизационными ваучерами.

От имени тысяч семей премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, министру экономики Микаилу Джаббарову, министру юстиции Фикрету Мамедову, депутатам Милли Меджлиса было адресовано открытое письмо о приватизационных ваучерах.

По информации #, в письме говорится:

«От имени сотен тысяч семей, с надеждой сохранивших приватизационные чеки, просим обратить внимание на анализ и устранение прошлых ошибок и противоречащих Конституции статей в законопроекте «О приватизации государственного имущества». Потому что передача 65% имущества всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, по принятому в то время закону гражданам страны по приватизационным чекам, являющимся государственными ценными бумагами, легла в основу принципа политики исторической справедливости. государства и Великого лидера Гейдара Алиева для мирного перехода к капитализму.

Теперь всем хорошо известно, что право собственности не может быть отменено или нарушено никаким декретом. В то же время из поручения премьер-министра Центальному банку известно, что оборот ценных бумаг в соответствии с международным правом в нашей стране будет регулироваться только законом. Поэтому необходимости в новом указе господина Президента об обращении приватизационных чеков нет. То есть, регулирование прав собственности на имущество и государственные ценные бумаги, входящие в состав приватизационной доли, в новом законе «О приватизации государственного имущества» будет осуществляться в соответствии с Конституцией, законами и международно-правовыми нормами.

Ошибки и беззакония в процессе, связанном с приватизационными чеками, были расследованы несколькими юристами, профессорами, депутатами и экспертами еще 5 лет назад.

От имени 33 тысяч семей просим вас ознакомиться со всей информацией по этой ссылке.

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133

Надеемся, что до господина Президента Ильхама Алиева будет доведена верная информация.

Ознакомившись с этим обращением, вы, вероятно, узнаете, что продажа государственного имущества без выплаты компенсации согласно норме Гражданского кодекса 1 миллиону граждан, которые еще не продали свои чеки, противоречит Конституции, законам и международному праву.