Открытие многопрофильного университета в Карабахе будет способствовать закреплению кадров на местах

Освобожденные от оккупации территории будут восстановлены, и речь в частности о восстановлении образовательного сектора. Так, в Карабахе будут созданы Карабахский региональный научный центр и университет. Об этом шла речь на очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). На мероприятии отмечалось, что им будет оказана необходимая кадровая и научная поддержка, а также материально-техническая помощь.

Своим мнением по поводу того, в каком направлении следует развивать образовательную систему в Карабахе, с # поделились специалисты в области образования.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров заявил о том, что необходимо думать о перспективах социально-экономического развития Карабаха. Нужна единая стратегия, и, безусловно, в этой стратегии развитие системы образования в данном регионе будет играть решающую роль.

В Карабахе, по его мнению, есть необходимость в создании многопрофильного университета, в котором будут готовить педагогические кадры, инженеры-строители, которые необходимы там сейчас.

Джахангиров подчеркнул, что всегда ратовал за то, чтобы государственный заказ на подготовку педагогов из Баку был перемещен в регионы Азербайджана. В Баку засилье педагогических кадров, а в регионах их не хватает. Тогда молодые кадры останутся на местах. Если же, скажем, бакинцу захочется получить педагогическое образование бесплатно, то он мог бы поехать в регион и получать образование там. Надо, как подчеркивает эксперт, думать о социально-экономическом развитии регионов, а без педагогических кадров о нем говорить будет сложно.

В Карабахе всегда было развито шелководство, виноделие, и нужно готовить кадры также по этим областям, а также в области легкой промышленности.

Специалистов по данным отраслям готовят в Гяндже, но открытие университета в Карабахе будет способствовать закреплению кадров на местах без оттока в столицу. Обучение, по словам Джахангирова, должно быть организовано на азербайджанском, армянском, и если будет потребность, то и на русском языках.

«Что касается научных исследований, то Карабах всегда славился долгожителями, потому стоит рассмотреть создание в Карабахе научно-исследовательского центра, занимающегося изучением долгожительства. Нужны и научные исследования в области педагогического образования, ведь, к примеру, Шуша всегда была образовательным центром в нашей стране. В этом городе в свое время было открыто реальное училище, педагогический и сельскохозяйственные техникумы. Сейчас там можно готовить специалистов на уровне бакалавров. Следует в обязательном порядке развивать в Карабахе не только высшее, но и профтехобразование. В техникумах и колледжах будут пользоваться спросом сельскохозяйственные, строительные, экономические профессии»,– говорит заслуженный учитель.

Выходцев из Карабаха — профессоров, докторов наук, докторов философии — много, и часть из них, по его словам, с удовольствием переедет в регионы и будут преподавать там, и заниматься научной работой. Но все зависит от профиля, потребности в кадрах. У нас есть хороший опыт филиалов российских вузов в Азербайджане, когда из России периодически приезжают для работы с нашими студентами. Эту практику можно применить и внутри страны, главное — гибкий подход.

Заместитель председателя Общественного Совета при министерстве образования Надир Исрафилов отметил, что при восстановлении освобожденных территорий, развитию образования в данном регионе отводится большая роль.

«Многое придется восстанавливать и строить заново. Нужно будет строить школы, лицеи, гимназии. Сейчас столичные школы перегружены, а когда вынужденные переселенцы вернутся в родные места, они несколько разгрузятся. Система образования от этого только выиграет. На местах в регионе Карабаха надо будет выявлять одаренных школьников, и работать с ними по соответствующей программе, как это сейчас происходит в других частях страны»,– говорит он.

Что касается вузов, то, по словам Исрафилова, нужно, открывать в Карабахе, как отдельные вузы, так и филиалы столичных вузов, а также колледжей. Сейчас эта практика применяется в других регионах, в частности в Губе есть филиал столичного педагогического вуза.

Эксперт отметил, что благодаря этому удастся хотя бы немного разгрузить столицу, ведь уже давно предлагается перенести часть университетов из Баку. Сейчас рядом друг с другом в столице может находиться несколько вузов и школ, и до пандемии там всегда было столпотворение, а общественный транспорт был забит студентами. Как подчеркивает Исрафилов, нужно строить вузы с кампусами в регионах, в том числе в Карабахе, чтобы студенты там и учились, и жили, не тратя время на дорогу.

Говоря о факультетах, которые нужны в Карабахе, эксперт подчеркнул, что там, в будущем будет необходимость в кадрах в области туристического сервиса, медицины и т.д. Шуша издавна славилась своими музыкантами, потому было бы правильно открыть в этом городе музыкальную школу, филиал Бакинской консерватории.