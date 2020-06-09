Отказ от налички может спасти сразу от двух бед: и от коронавируса, и от коррупции

Наличные деньги часто являются причиной распространения заболеваний. По мнению врачей, на банкнотах спокойно могут жить микобактерии туберкулеза, возбудители пневмонии, тонзиллита, гепатита, кишечных инфекций, кожных заболеваний, менингита, лихорадки Эбола, сифилиса, гонореи и золотистого стафилококка, а значит, коронавирусу там тоже найдется место, поскольку вирус новой пневмонии может оставаться на бумаге несколько дней.

Пандемия коронавируса — важный аргумент в пользу отказа от наличных во всем мире, но несмотря на заявления о развитии безналичных платежей, по данным отчета «Global Findex» в Азербайджане всего 29% взрослого населения имеют банковские счета, сообщил на своей странице в Facebook доктор экономических наук, председатель Центра экономических исследований Губад Ибадоглу. По его свидетельству, наша страна по этому показателю отстает от соседей. Так, в Армении упомянутый показатель составляет 48%, в Грузии 61%.

«Пандемия коронавируса обнажила экономические проблемы, — продолжил экономист. — Например, при выплатах населению 190 манатов единовременного пособия по безработице выяснилось, что большинство людей не имеют банковских счетов, предпочитая наличные расчеты». Профессор уверен, что одной из причин чрезмерно высокой динамики распространения коронавируса является широкое использование наличных банкнот. На это указывают и данные Центрального банка Азербайджана, согласно которым на первые числа мая объемы наличности составили 80,5% всей денежной массы в стране. Все это также указывает на низкий уровень организации банковского дела. В довесок к этому большой объем наличных денег является также показателем объемов теневой экономики.

Ибадоглу отмечает, что ответственность за происходящее несут чиновники в руководстве банковской системы и экономики. Как выход из ситуации профессор рекомендует Центробанку провести дезинфекцию наличных купюр, а населению соблюдать меры осторожности при обращении с деньгами, по возможности проводя расчеты в безналичной форме.

Мнение Ибадоглу разделяет профессор, доктор экономических наук Салех Мамедов, считающий, что наличные деньги являются фактором распространения не только вирусов, это также серьезный источник широкого распространения коррупции.

«Национальному правительству необходимо немедленно прекратить платежи наличными, изъять наличные деньги из обращения и начать разработку программного обеспечения для системы бесконтактных платежей по примеру европейских стран, — сказал он #. — Бесконтактная оплата включает в себя не только отмену наличных денег, но и отмену кредитных карт, чеков, банкоматов и т. д. с возможностью широко применения искусственного интеллекта». Профессор предлагает использовать не менее 500 млн манатов из средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, на создание индустрии программирования.

«В случае создания такой системы были бы раскрыты коррупционные схемы на миллиарды манатов, солидные средства, оседающие в карманах, перешли бы в государственный бюджет. Помимо всего прочего, это путь к прозрачности и высокому уровню контроля. Наконец, не было бы необходимости в таком количестве банкоматов, кассовых аппаратов, крупных банковских офисах, решилась бы проблема инфицирования населения через наличные деньги», — считает экономист.

ВОЗ, в свою очередь, напоминает о необходимости соблюдать надлежащую гигиену рук, в том числе, после контакта с наличными деньгами. К купюрам стоит относиться так же, как и к другим вещам, которые могли трогать инфицированные — к дверным ручкам, документам и т.д. Но с этой позицией согласны не все. Скажем, европейская ассоциация перевозчиков ценностей (ESTA), объединяющая 127 мировых компаний, специализирующихся на управлении наличным оборотом, и Европейский центральный банк исключают распространение коронавируса через банкноты. В докладе говорится, что Eurosystem регулярно проводит исследования потенциального воздействия банкнот евро на здоровье населения.