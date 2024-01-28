Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о своём уходе из английского клуба после окончания нынешнего сезона.

Как передает talkSPORT, вслед за немцем состав «мерсисайдцев» могут покинуть сразу трое топовых футболистов.

По сведениям источника, речь идет о защитниках Вирджиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде, а также о нападающем Мохамеде Салахе. Контракты игроков истекают в 2025 году. Источник сообщает, что все трое могут отказаться продлевать контракт и в любое время покинуть клуб после ухода немецкого тренера.

Вероятным пунктом назначения для Салаха может стать Саудовская Аравия. Трент, в свою очередь, сомневается в выступлении за «Ливерпуль» под руководством другого тренера, так как именно Клопп сумел сделать из защитника одного из лучших игроков на своей позиции в мире.(championat.com)