Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию вокруг своего сына, которого отказываются допускать до турнира Australian Open из-за отсутствия вакцины от COVID-19. Его слова передает Daily Mail.

«Новак и его команда подали те же документы, что и 25 других теннисистов, и у них не было никаких проблем — только у Новака. Они хотят унизить Новака. Они могли бы сказать: «Новак, не приезжай», и это было бы нормально. Но нет, они хотят его унизить. Его не просто задержали, он в тюрьме», — сказал Срджан Джокович.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался. (gazeta.ru)