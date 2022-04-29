Пока ковидные карантины затаились в ожидании новых вирусных атак и изысков радетелей нашего здоровья, сфера гостеприимства вздохнула свободнее. Официальная статистика изобилует данными о растущем притоке иностранных гостей в столицу и регионы республики.

Ведь если вспомнить, именно туристический сектор принял на себя всю тяжесть противовирусных мер. Однако с начала года началось постепенное ослабление этой удавки, а февраль, богатый на события геополитической повестки, как будто задвинул коварный микроб на дальний план. Но под грохот войны на востоке Европы ВОЗ активизировала переговоры о будущем «Пандемическом соглашении» – по сводкам, оно порадует человечество уже в мае 2024 года. Ждать осталось недолго, но в промежутке жизнь забила ключом, проснулась сфера гостеприимства, усилился турпоток.

Большинство туристов, посещающих Азербайджан, по-прежнему предпочитают главный город страны. С точки зрения туристических возможностей регионы пока не в состоянии конкурировать со столицей. По данным Госкомстата, в первом квартале текущего года 70,8 процентов туристов посетили отели Баку, 12,4 процентов — Гусаров, далее в этом рейтинге следуют Габала, Нафталан, Губа, Шабран, а также прочие города и районы страны.

«Из статистики следует, что порядка семидесяти из ста гостей нашей республики не выезжают за пределы столицы, — поясняет депутат и эксперт Вугар Байрамов. – А значит, нужно все-таки расширить системные мероприятия, организовывать поощрительные акции для повышения интереса туристов к регионам».

По всему видно, что отельный бизнес находится сегодня в состоянии некоего ренессанса или второго дыхания. Число ночевок в отелях за январь-март текущего года увеличилось аж на 45,3 процента к тем же месяцам прошлого года. Как уже говорилось, львиная доля лепты приходится на долю Баку – в столичных отелях переночевало 48,5 процентов прибывающих в страну. На втором месте, правда с большим отрывом, Гусар – 10,8 процентов, а следом в этом списке Губа, Габала, Шабран, Нафталан, Лянкяран, Нахчыван, Шамахы, Мингечевир и др. Но больше впечатляет прирост в своей массе. За последний год количество ночевок иностранцев и лиц без гражданства в местных отелях увеличилось в 3,2 раза. При этом лидерство за гражданами РФ, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии.

По мнению аналитиков, отмена ПЦР-тестов скажется на притоке зарубежных гостей, но не сильно изменит миграционную динамику, скажем, в сегменте приезжающих к нам из России. Этому помешают все еще закрытые сухопутные границы между нашими странами. Говоря о чисто туристических целях приезда, это смягчение вкупе с отменой масочного режима, безусловно, почувствуют и российские гости, и путешественники из дальнего зарубежья. Помимо видимых подвижек строятся планы. Председатель Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан Хюррем Бхаттин ожидает прибытия сюда 50 тысяч туристов из этой дружественной страны.

Как следствие, местная сфера гостеприимства несколько сменит вектор от чисто внутреннего на внешний – въездной. «За время пандемии выезд граждан на отдых и для прочих целей за границу усложнился, и, естественно, больше людей отдыхают внутри страны. В этом году частично открылись воздушные границы нашей страны, увеличился приток иностранных гостей, и это, безусловно, способствует спросу на субъекты гостиничного бизнеса, стимулируя развитие этой сферы»,- заметил экономист Эльданиз Амиров.

Все эти годы на уровне высшего политического руководства страны принимались меры по развитию этой сферы, заметил эксперт, а активности турпотока во многом способствовали организованные в стране международные мероприятия и растущий имидж азербайджанской столицы. Пик развития туризма и притока в страну иностранных гостей пришелся на 2019 год. В позапрошлом году был зафиксирован максимальный поток туристов в Азербайджан – порядка 3,2 млн человек. Однако в последующие годы турпоток резко снизился из-за ковидных ограничений.