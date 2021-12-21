Новый год совсем близко и большинство хотя бы приблизительно знает, где его проведет. А некоторые уже окончательно определились с планами. В прошлом году из-за строгого карантинного режима граждане в основном отмечали главный праздник года дома. Да и если бы не карантин, у многих все равно не было ни средств, ни настроения, чтобы праздновать с размахом.

В 2021 году ситуация несколько улучшилась, но большинство опрошенных корреспондентом # отметили, что и этот Новый год, а также все праздничные дни проведут в основном дома или на даче. Одни – потому что считают этот праздник семейным, таким, который надо отмечать в родных стенах, а также ходить в гости и принимать гостей. Другие – так как все остальные варианты им по финансовым причинам недоступны. Еще один популярный вариант – новогоднюю ночь отметить в одном из столичных ресторанов, но они будут работать только до 2-х часов, и посетить их смогут лишь те, у кого есть КОВИД-паспорта.

Некоторые отправятся на новогодние праздники в районы, предпочтение регионам, где лежит снег. За границу никто из опрошенных не собирается, но при желании и наличии финансов открыты такие направления как Турция, Грузия, ОАЭ, Украина, Франция.

Совладелец туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев рассказал в беседе с #, что в этом году отдыхающие предпочитают отдых внутри страны. Многие не хотят рисковать и выезжать за рубеж из-за ситуации с пандемией коронавируса. Особым спросом пользуются местные горнолыжные курорты. Отели в Шахдаге и в Туфандаге весьма востребованы. Но и другие регионы Азербайджана также рассматриваются гражданами для проведения новогодних праздников.

На сам Новый год, как говорит собеседник, цены в региональных отелях несколько повысились по сравнению с предыдущими годами, но в обычные дни стоимость проживания сейчас ниже, чем, скажем, летом. Из заграничных направлений популярны Стамбул, Дубай, Москва.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди также говорит о том, что стоимость проживания в региональных отелях на новогодние праздники повысилась по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Повышение составило 10-15%.

Надо принять во внимание рост цен на продукты питания, что влечет за собой поднятие цен на новогодние банкеты и в общем на услуги отелей и ресторанов. К тому же, объекты, представляющие сферу гостеприимства, находились в очень сложной ситуации на протяжении двух последних лет. Сейчас они стараются быстро восстановиться, наверстать упущенное. Иностранные туристы тратят доллары и для них наши цены совсем невысокие. Но надо, как говорит Дюбенди, также учитывать средства и возможности внутренних туристов. Он считает, что подорожание носит временный характер.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что основная часть населения столицы в этом году на праздники далеко не уедет.

«Оперативный штаб решил, что кафе и рестораны могут в новогоднюю ночь работать только до 2-х часов ночи, а это очень мало. И неважно, в Баку ты или в регионе. К тому же будет усилен контроль над соблюдением карантинного режима. А людям ведь хочется расслабиться и нормально отдохнуть, что сложно сделать в таких условиях.

Еще один момент – повышение цен на проживание в отелях в праздники, ведь отели стремятся в этот период максимально заработать.

А за границу в эти дни мало кто поедет. Цены на авиабилеты высокие, эпидемиологическая ситуация во многих странах напряженная. Наши граждане до пандемии любили отдыхать в Грузии и перед Новым годом шла активная реклама грузинских горнолыжных курортов, а в этом году ее не видно», – говорит он.

Но, то, что многие проведут праздник дома или на даче, совсем не означает, что Новый год у них будет экономным, подчеркивает эксперт. Цены на продукты питания так выросли, что и празднование дома влетит в копеечку. Существенные траты будут и в последующие праздничные дни, особенно если в семье есть маленькие дети, ведь они, несмотря ни на что, ждут новогоднюю сказку.