Отдаст ли Иран свои порты русским и китайцам?

В эти дни в СМИ была распространена информация о том, что власти Ирана с 9 ноября готовы обеспечить России и Китаю все условия для военного присутствия в портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер в «соответствии с военным элементом соглашений».

Иранист Игорь Панкратенко в комментарии для # сказал, что данная информация исходит от бывшего трейдера и экономиста Саймона Уоткинса, близкого к министерству нефти Ирана.

«Вообще, слухи о том, что ВМФ России обоснуются в иранских портах, циркулируют давно. Последним импульсом стал прошлогодний визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади. Но в том же году, кстати, в ряде масс-медиа появился комментарий генерального директора портов и морской навигации провинции Систан и Белуджистан Бехруза Агаи, который заявил, что Иран не может передать свои порты под российский контроль из-за их стратегической значимости», — отметил эксперт.

Эксперт также добавил, что статья 146 конституции Исламской республики запрещает нахождение на своей территории иностранных военных баз.

«Естественно, кратковременно заходить в иранские порты корабли российских ВМФ могут, но вот оставаться там хоть на сколько-нибудь длительный срок – нет. Тут, кстати, нужно добавить, что Кремль не раз пытался продавить решение данного вопроса, но Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его окружение оставались непреклонны», — сказал аналитик.

Панкратенко напомнил, что несколько лет тому назад иранцы предоставили «аэродром подскока» для российской военной авиации, совершающей перелеты в Сирии. «Тогда российская сторона сделала ряд неосторожных заявлений, которые можно было трактовать как появление у Москвы базы ВВС в Иране. Что привело к тому, что иранская сторона в течении суток закрыла этот аэродром для российских самолетов», — сказал аналитик.

По мнению политолога, данная информация является целенаправленным «вбросом», чтобы динамизировать ирано-российское и ирано-китайское сотрудничество.

Аналитик добавил, что хотя Китай и является главным торговым партнером Ирана в последние годы, однако, как показывает статистика последних лет, товарооборот сильно падает. «По итогам 2019 года товарооборот был на 30% меньше, чем в предыдущем году. Потом вмешалась пандемия, и товарооборот в первом квартале упал еще на 30%. На этом фоне иранская сторона понимает, что во взаимоотношениях с основным торговым партнером происходит нечто нежелательное, и что с этим надо что-то делать», — сказал аналитик.

По мнению эксперта, стратегия Хасана Рухани «Взгляд на Восток» в Пекине восторга не вызвала, а потому так и не нашла свою реализацию.

«Китай неоднократно ясно давал понять Ирану, что серьезно конфликтовать из-за него с американцами не собирается, в том числе – и нарушая введенные США санкции. При этом сам Тегеран в свое время саботировал допуск Пекина к порту Чехбехар, который имел все шансы стать жемчужиной «Пояса и Пути», предпочтя сотрудничать здесь с индусами. И тогда китайцы сделали ставку на пакистанский порт Гвадар», — добавил он.

Эксперт также считает, что Тегерану сейчас нечем заинтересовать Пекин настолько, чтобы он предпочел пути обхода санкций.

«Да, иранский рынок вооружений им интересен – поэтому они и выступают в ООН за снятие этого эмбарго. Но много ли вы слышали выступлений Пекина за отмену санкций на нефтяной экспорт из Ирана?», — резюмировал он.