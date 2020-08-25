Отбывающий пожизненное заключение Младич добивается оправдания

Боснийско-сербский генерал Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице, добивается отмены приговора. Судебные слушания в Гааге начались во вторник, 25 августа.

На заседании 77-летний Младич появился в медицинской маске, но позже снял ее. Суд рассматривает одновременно и апелляцию стороны обвинения, которое добивается признания преследования боснийских мусульман и хорватов в коммунах также геноцидом.

Судебный процесс уже дважды откладывался — сначала в связи с болезнью подсудимого, а затем из-за пандемии коронавируса. Адвокаты Младича безуспешно пытались добиться еще одного переноса слушаний, указывая на состояние здоровья бывшего генерала, у которого, по их словам, может быть начальная стадия деменции. Ожидается, что до конца этого года решение суда еще не будет вынесено.