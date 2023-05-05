Вчера, на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка. Об этом сообщает Anadolu. Согласно сообщению, председатель парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников заседания к спокойствию.

Конфликт произошел во время выступления депутата Госдумы от «Единой России» Ольги Тимофеевой, которая повесила на пиджак георгиевскую ленту. Это была осознанная провокация с ее стороны. В ответ украинские депутаты развернули флаг организации «Правый сектор» и начали скандировать антироссийские лозунги.Сложно было ожидать чего-то иного от украинцев в ответ на российскую провокацию.

Не единственную, впрочем. Один из членов российской делегации попытался вырвать даже государственный флаг Украины из рук украинского депутата Александра Мариковского. За что огреб по полной программе. И вот такая атмосфера царит на фоне запланированных на сегодня, 5 мая, в Стамбуле, переговоров по зерновой сделке между РФ, Турцией, Украиной и ООН.

Они пройдут на техническом уровне. С таким утверждением выступил в четверг турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. «Возникла необходимость организации встречи с техническим персоналом ООН, Турции, России и Украины по зерновой сделке, которая состоится завтра. После этого на следующей неделе состоится встреча заместителей министров обороны», — подчеркнул он.

Напомню, что 22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. При этом, по словам представителя президента Турции Ибрагима Калина, если стороны не придут к согласию, то зерновая сделка окажется под угрозой приостановки.

«Если встреча не внесет положительного вклада, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия» — отметил пресс-секретарь президента Турции, сообщает CNN Turk.Такая вот складывается сложная ситуация при том, что именно продление зерновой сделки является гарантией продовольственной безопасности тех стран, которые нуждаются в украинском зерне.

Говоря конкретнее, экспорт зерна из Украины в 2022 году спас от недоедания не менее 100 миллионов человек. Соответственно, пока ВСУ, сдерживая давление российских войск на Донбассе, по сути защищают Европу от нескрываемого российскими политиками и пропагандистами желания вторгнуться на территорию иных государств, украинские аграрии защищают весь мир от голода. Соответственно, экспорт зерна из Украины должен продолжаться: международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы зерновой коридор функционировал стабильно и бесперебойно.

Но в том-то и дело, что этому жаждет воспрепятствовать Россия. Она уже понесла тяжелые потери на войне с Украиной, лучшие кадры ее армии уничтожены, в войсках наблюдается дефицит тяжелой бронетехники. Дошло уже до того, что даже Евгений Пригожин заявил, что из-за снарядного голода «вагнеровцев» 10 мая выведут из Бахмута. «Я вывожу подразделения ЧВК Вагнер из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — заявил главарь ЧВК «Вагнера».

По словам Пригожина, уже месяц Минобороны РФ выделяет его наемникам лишь не более 10% от необходимого количества боеприпасов. Поэтому «вагнеровцы» выходят из Бахмута в тыловые лагеря, «чтобы зализать раны». В этих условиях мы можем увидеть очередной пример зернового шантажа со стороны РФ. Руководство которой может попробовать таким образом отомстить Европе за ее поддержку Украины. Сделано это может быть через шаги, провоцирующие непрекращающийся поток беженцев из Африки и арабских стран, которые будут убегать в Европу, спасаясь от голода и социально-политической нестабильности, которая в указанных регионах напрямую связана с продовольственной безопасностью.

Путин понимает, что у России нет достаточного потенциала для прямого военного столкновения со странами Запада, поэтому он применяет гибридные угрозы, одной из которых является создание глобального продовольственного кризиса. Если Кремлю действительно удастся спровоцировать массовый голод, Европа получит шок-эффект от миллионов беженцев, которые заполонят страны ЕС. Указанный инструмент гибридной агрессии Кремля имеет обратную сторону: с помощью него Путин масштабирует на Европу политическое давление и шантаж в надежде, что Запад откажется помогать Украине. Указанная тактика преступна, Кремль использует человеконенавистническую методику для социально-политической дестабилизации Европы, а провоцирование голода в зависимых от импорта продовольствия странах можно считать геноцидом их населения.

Российский продовольственный террор – угроза всему цивилизованному миру. Пока ВСУ защищают Европу, сдерживая давление российских войск в Донбассе, украинские аграрии защищают весь мир от голода. Экспорт зерна из Украины должен продолжаться: международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы зерновой коридор функционировал стабильно и бесперебойно – таким образом российская гибридная угроза по созданию искусственного голода будет ликвидирована.