От Владимира Ленина до Аллахверди Багирова…

Для нынешнего поколения день 22 апреля практически ничего не значит. Так, обычная календарная дата. Но для тех, кто гордо носил на лацкане пиджака или белого школьного фартука значок октябрёнка или же комсомольца, это часть воспоминаний детства и юности. В бытность СССР каждый год 22 апреля знаменовался пионерскими линейками, субботниками или иными непременными атрибутами политвоспитания граждан. Именно в этот день родился Владимир Ленин, основатель первой в мире империи советов, в составе которой 70 лет пришлось пробыть и нашей стране.

И сейчас некоторые представители старшего поколения с ностальгией вспоминают былое. Советский Азербайджан в составе СССР, колбаса за 2.20, электричество за 4 копейки 1 кВт, отпуск в Сочи или Туапсе, и, конечно же, вождь пролетариата — товарищ Ленин. Всё это результат долгих лет продуманного агитпропа. Идеологические инъекции советского режима оказались настолько действенными, что даже по прошествии 30 лет независимости люди с вожделением вспоминают колониальное прошлое своей страны.

Именно так, и нет никаких преувеличений. В 1920 году российские войска грубо и бесцеремонно свергли первое на Востоке демократическое правительство Азербайджана, вновь подтолкнув штыками и прикладами это маленькое южное государство в оковы империи, которые оно скинуло двумя годами ранее. Неужели хотим вернуться туда? Не приведи Господь!

Да, наверное, можно жаловаться на судьбу, в сердцах обращаться с риторическим вопросом к Создателю – Боже, за что же нам такой сосед, а? Ведь шли годы, сменялись века, а сущность этого самого соседа никак не изменялась. Сменялись общественно-экономические формации, феодализм, капитализм, социализм, но вот тот жадный, коварный взгляд из-за бугра на чужие земли оставался и остаётся бессменным.

Наверное, этот сосед изначально был таким. Далеко ли ушла нынешняя российская политика от политики царя Ивана Грозного, и не напоминают ли различные вылазки на территории сопредельных государств в 21 веке походы Ермака Тимофеевича за Урал? Вся история России пестрит всевозможными захватами территорий сопредельных государств. Да и следует ли ворошить прошлое, если и настоящее говорит само за себя? Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия. И не важно, чем аргументировались эти аннексии. Защита прав человека, русских или же восстановление исторической справедливости. Натерпелся от России вдоволь и Азербайджан. Освежим память смотрящих с вожделением на север забывчивых граждан лишь некоторыми примерами.

В 1803 году российские войска под командованием генерала Цицианова штурмом взяли Гянджу, убив Джавад хана и его сына Гусейнгулу. В 1806 году майор российской армии Лисаневич со своим отрядом убил Карабахского хана Ибрагимхалила и 17 членов его семьи близ Шуши. И совсем свежий пример. В 1992 году дислоцированный в Ханкенди 366 полк, укомплектованный российскими военными, учинил с армянскими террористами кровавую резню в Ходжалы.

И это только капля в море исторических преступлений. А сегодня русские солдаты находятся в Карабахе, официально – с миротворческой миссией. Но за минувшие неполные 6 месяцев этот контингент многократно превышал свои полномочия и нарушал договорённости, всеми своими действиями доказывая, что суть русской армии и отношение России к Азербайджану за многие века никак не изменились. А 9 мая в Ханкенди должен состояться военный парад – игра мускулов и месседж местным армянам, мол, мы здесь, творите, что хотите.

Может под русским сапогом кому-то из азербайджанцев и жилось в разные периоды истории очень хорошо. Но это вовсе не даёт основания перекраивать историю на свой манер. Нынешняя государственность Азербайджана досталась её сынам достаточно дорогой ценой. И повторения 1920 года допустить никак нельзя. Пусть даже за это придётся заплатить ещё большую цену.

P.S.: Сегодня, 22 апреля, отмечается день рождения ещё одного человека. Именно в этот день родился национальный герой Азербайджана Аллахверди Багиров, который ценой неимоверных усилий смог освободить от русско-армянского плена 1003-х мирных жителей Ходжалы. И если гражданин Азербайджана, забыв о своих корнях, прошлом и будущем, связывает сегодняшний день с Лениным, а не с покойным Аллахверди, кроме как кощунством это никак не назовёшь.

P.P.S.: И, да, всегда надо помнить и передавать из поколения в поколения, кто низверг триколор, поднятый нашими прадедами в 1918 году, и скольких жизней стоило вновь поднять этот флаг над нашей родиной.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»