От России я ушел, но до НАТО не дошел: слабоумие Пашиняна оборачивается разгромом в Карабахе

Карл фон Клаузевиц, отец военной науки, говорил, что война — это развитие конфликта военными средствами после провала дипломатических средств. Но, по всей видимости, единственная книга, которую прочел премьер-министр Никол Пашинян с 2018 года, — это проект начала процесса вступления в НАТО, основанное на иллюзии, что таким образом Армения будет лучше защищена, чем если бы она оставалась под зонтиком Москвы. Однако с началом азербайджанской военной операции все просьбы Еревана о поддержке со стороны НАТО и США не имели и никогда не будут иметь никакого результата. Какие услуги, по мнению Пашиняна, оказала Армения, чтобы получить от Вашингтона помощь, которую она хочет? Или чем может быть полезна НАТО уже несуществующая армянская армия?

Так в беседе с # прокомментировал неожиданную командировку в Брюссель президента Армении Армена Саркисяна румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, Пашинян пытался через Саркисяна соблазнить НАТО военными базами в Карабахе.

«Но Пашинян вред ли учел, что Соединенные Штаты имеют большие обязательства перед Азербайджаном, которых у них нет в отношении Армении. Президент Ильхам Алиев приложил немало усилий, чтобы стать для Вашингтона и для Москвы незаменимым», — отметил румынский эксперт.

Наш собеседник добавил, что Азербайджан с самых первых дней начала военной операции достиг стратегических целей: ударные беспилотники нанесли критический урон бронетехнике, артиллерийским орудиям, системам ПВО, ОТК и РСЗО противника, уничтожили наиболее боеспособные пехотные соединения, что в своей совокупности позволило прорвать линии обороны на всех направлениях.

«Я уже не раз говорил о том, что Армения даже не старалась приобрести новые системы для борьбы с беспилотниками. Потому что этому правительству, которое с потрохами принадлежит Соросу, нужно разорвать все связи с Россией. А сейчас происходит именно это. Россия не собирается встревать в эту войну, Азербайджан силой возвращает себе Карабах, и под этим предлогом Ереван окончательно убежит на Запад», — считает Василеску.

Оценивая темпы наступления азербайджанкой армии, военный эксперт заметил, что, конечно же, можно было наступать и быстрее, но лучше обойтись меньшими потерями.

«Куда Азербайджану торопиться? Международная обстановка была и остается благоприятной для азербайджанского наступления. И в ближайшее время она будет оставаться такой же. А это позволит наступать такими темпами, какие выгодны азербайджанской армии, и так вплоть до полного освобождения Карабаха», — уверен румынский эксперт.

Василеску также коснулся и вопроса тщетных взываний о помощи, с которыми армянская сторона стучится в каждую попавшуюся дверь.

«Даже сейчас ереванские власти не признали Нагорный Карабах ни как независимым субъектом, ни как частью Армении. Так какой смысл в воззваниях Пашиняна к международному сообществу с мольбой признать Карабах отдельным от Азербайджана? И поэтому возникает закономерный вопрос: кто несет ответственность за жизни молодых людей, напрасно погибших в Нагорном Карабахе? И к чему это нужно было? Ответ только один: слабоумие и желание Пашиняна любой ценой удержаться у власти», — резюмировал румынский военный эксперт.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»