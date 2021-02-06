От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 937. Как передает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 211 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек (плюс 5 за минувшие сутки).

Отметим, что сутки ранее число заражений от COVID-19 составило 158 человек, а число смертей — 2 .

Число излечившихся от инфекции составляет 159 577. На лечении находятся 4 467 человек. Общее количество проведенных тестов – 659 749.

| 2021-02-06T11:45:06+04:00 6 февраля 2021, 13:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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