От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 167 937. Как передает Report, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 211 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 114 человек (плюс 5 за минувшие сутки).

Отметим, что сутки ранее число заражений от COVID-19 составило 158 человек, а число смертей — 2 .

Число излечившихся от инфекции составляет 159 577. На лечении находятся 4 467 человек. Общее количество проведенных тестов – 659 749.