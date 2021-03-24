От мрачных нот эмбиента до напористого техно: в Баку проходит марафон электронной музыки

Пандемические реалии затронули абсолютно все сферы искусства. Массовый переход в онлайн и ограничения не обошли стороной даже такую отрасль, как электронная музыка. Самое крупное сообщество независимых исполнителей электронной музыки в Азербайджане — творческое объединение Sintetik Baku организовало весенний марафон под интригующим названием «Синтетический Заратустра».

Фестиваль стартовал 21, а завершится 26 марта. 6 дней электронной музыки без всяких ограничений в стиле и подаче – цель организаторов порадовать поклонников «электроники», соскучившихся по клубным мероприятиям и любимой музыке. Выступления диджеев, занятых в проекте, проходят ежедневно в 22.00 на канале Sintetik Baku в Youtube. 23 марта свой сет отыграет DJ Mosk19, 24 — Tasktydusk, 25 марта будет звучать InnerRoom, а завершит шестидневный марафон выступление Leo Hazree.

«Мы давно планировали выйти за рамки только аудио творчества и взяться за визуальные образы вплотную. Этот проект стал своего рода очередной ступенью для реализации подобных замыслов. Команда Sintetik и в дальнейшем планирует плотно работать с визуальными проектами. Поэтому основные ожидания у нас не столько от самого проекта, сколько от массы последующих, созданных на основе нынешнего», — рассказывают # представители сообщества.

«Вся суть проекта в смешении многих стилей. Поэтому прозвучит масса вариаций жанров электронной музыки: от медленных и мрачных нот эмбиента до быстрого и напористого техно. Это своего рода кузница, в которой благодаря огню и силе пробуждающейся в день равноденствия природы, мы будем получать новый сплав. Надеемся, что формат подачи материала продолжительностью в один час на протяжении 6 дней подряд даст возможность большему количеству людей услышать что-то новое для себя. Расширение границ восприятия слушателей является основной задачей творческого объединения Sintetik . Даже если из каждого десятка слушателей лишь один откроет для себя новую музыку, мы смело можем считать задачу выполненной», — утверждает команда Sintetik.

Рассказывая # о том, чем вдохновлялись авторы и участники проекта, в Sintetik говорят:

«Наше творческое объединение включает в себя в основном музыкантов, специализирующихся на электронной музыке. Помимо музыки, главным продуктом нашей деятельности на протяжении последних 5 лет были вечеринки различного формата, как в собственном помещении, так и в различных локациях. В последнее время, в особенности в последний год, мы больше сосредоточились на написании композиций, что и привело нас к идее визуализировать свое творчество».

Стоит добавить, что проект «Синтетический Заратустра» — это уже второе мероприятие в новом для команды формате.

«Наша цель на данный момент — создание звучания электронной музыки, свойственного только Баку. Далее будем пропагандировать эту музыку в других странах. Визуальные образы в довесок к звуку помогут нам добиться этой цели быстрее и эффективнее», — говорит команда Sintetik.