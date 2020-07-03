От коронавируса скончался азербайджанский режиссер Этибар Бабаев

От коронавируса скончался главный редактор редакции кинопрограмм и дубляжа Азербайджанского телевидения и радиовещания, заслуженный деятель искусств, режиссер Этибар Бабаев, сообщили из близкого окружения режиссера. 14 июля ему должно было бы исполниться 53 года.

Этибар Бабаев был известен как режиссер многих телепроектов, художественно-публицистических и документальных фильмов, клипов и мини-фильмов.

Напомним, что еще один сотрудник телеканала — режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач AzTV Самир Нематзаде несколько дней назад был госпитализирован в одну из городских больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось. Ему было 36 лет…

Allah rəhmət eləsin

(Trend)