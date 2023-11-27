Вопрос пенсионного возраста поднимается очень часто.

Как передает АПА, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Он отметил, что сегодня пенсионный возраст в Азербайджане составляет 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

«Мы представляем Милли Меджлису отчет о деятельности министерства. Сегодня медианная пенсия в Азербайджане достигла 360 манатов. А это менее 70% медианной заработной платы. По сумме имеется 2,5-разовое увеличение за последние четыре года. Есть довольно серьезный рост. Также обнародованы показатели по средней сумме пенсии. На текущий год средняя пенсия по возрасту составляет 483 маната, а на следующий она прогнозируется на уровне 516 манатов. Почему медианная пенсия ниже средней? Здесь то же самое, что и в системе заработной платы», — сказал С.Бабаев.