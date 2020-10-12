Освобожденное от оккупации село Сулейманлы Джебраильского района — ВИДЕО View Larger Image Редакция| 2020-10-12T15:07:28+04:00 12 октября 2020, 15:10| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Обращение президента Ильхама Алиева к народуГруппа местных журналистов посетила освобожденное от…Старая песня о главном: кому же принадлежит… В рубрике «Отечественная война – своего рода инвестиция в будущее мирное развитие» — банковский эксперт Gallery «Отечественная война – своего рода инвестиция в будущее мирное развитие» — банковский эксперт 12 октября 2020, 15:57 Любовь к истории или Галлюцинации Пашиняна… Gallery Любовь к истории или Галлюцинации Пашиняна… 12 октября 2020, 14:58 Минобороны: Армия Азербайджана строго соблюдает режим перемирия Gallery Минобороны: Армия Азербайджана строго соблюдает режим перемирия 12 октября 2020, 14:42 Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск Gallery Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск 12 октября 2020, 14:25 Уничтожено 3 БПЛА противника — ВИДЕО Gallery Уничтожено 3 БПЛА противника — ВИДЕО 12 октября 2020, 13:35