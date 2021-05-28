С наступлением жарких деньков прохладительные напитки раскупаются с той же скоростью, что горячие пирожки зимой. А ведь самая жара и, соответственно, существенное увеличение объемов их продаж еще впереди.

Но не все напитки стоит покупать, говорит в беседе с # председатель Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эйюб Гусейнов. Эксперт с сожалением отметил, что отечественный потребитель мало, а иногда и вообще, не информирован в этой области. Он видит по ТВ, в интернете, на плакатах в городе притягательную рекламу, яркие этикетки, и рука сама тянется за покупкой. Потребительские организации во всем мире и ССП в Азербайджане ведут работу, направленную на просвещение потребителей, на то, чтобы они делали осознанный выбор, имея все данные о продукте.

По словам Гусейнова, Агентство продовольственной безопасности в последнее время осуществляет большую работу по недопущение некачественных товаров, в частности напитков на наш рынок. Особенно радует тот факт, что стало меньше вредных энергетических напитков, но проблемы в этой сфере все еще не решены полностью.

Отметим, что энергетические напитки чаще всего покупает молодежь, в частности абитуриенты и студенты, которым нужно взбодриться при подготовке к экзаменам. При этом многие не знают меры и выпивают по 4-5 банок такого напитка ежедневно, а потом жалуются на сердцебиение и бессонницу.

Студент Мамед Имранов рассказал о том, что было время, когда он буквально «подсел» на энергетики, и без них сразу чувствовал упадок сил. По его словам, пару раз он с друзьями даже соревновался, кто выпьет за день больше энергетиков. Бросить его вынудило часто повышающееся давление, хотя до увлечения такими напитками оно всегда было в пределах нормы, а также то, что привычка била по и без того скромному студенческому бюджету.

Энергетические напитки содержат вещества, стимулирующие нервную систему и дающие антиседативный эффект, но за счет резервов организма.

На этикетке энергетических напитков перечисляется, кому их пить нежелательно — беременные женщины, несовершеннолетние, лица, страдающие от нарушений сердечно-сосудистой деятельности, почечной недостаточности, гипертонической болезни, нервной возбудимости, бессонницы, лица, имеющие проблемы с метаболизмом. Остальным не рекомендуется употреблять более 500 мг напитка в день.

Как говорит глава ССП, многие не читают то, что написано на упаковке или не придают этому значения.

«Если такие напитки негативно влияют на одних, то и на других тоже негативно повлияют, хоть и в меньшей степени. Особенно важно, чтобы энергетические напитки не продавали рядом со школами, и думаю, что к борьбе с такими фактами должны подключаться и члены Родительских комитетов», – уверен он.

Недавно Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики начала расследование рынка энергетических напитков с целью предотвращения недобросовестной конкуренции путем введения потребителей в заблуждение.

Эксперт напомнил, что ССП в свою очередь ранее добился повышения налоговых пошлин для производителей энергетических напитков. В марте 2020 года, согласно решению Кабмина АР, акциз на импорт энергетических напитков был повышен с 3 манатов до 3,1 маната за литр.

Но было бы заблуждением считать, что опасны только энергетические напитки.

Сладкая газировка тоже опасна, в ней содержится много сахара, искусственные ароматизаторы и красители. Врачи постоянно предупреждают о том, что ее частое употребление может привести к негативным последствиям для здоровья, в частности к набору лишнего веса.

К тому же, по словам Гусейнова, такие напитки создают ощущение охлаждения организма, но это не так.

Мама двоих детей Сабина Керимова старается не покупать своим детям газировку, но иногда просто не может сказать им «нет». Впрочем, последний случай заставил ее быть тверже, так как, по ее словам, в приобретенной газировке явно была ударная доза ядовитого цвета красителей. К тому же вкус пугал своей синтетичностью, в итоге было решено вылить напиток в раковину.

«У нас либеральный рынок, и таков механизм бизнеса, что он стремится, чтобы люди покупали то, что произведено. На это тратятся миллионы, но зарабатываются куда более крупные суммы. Потому, как я уже говорил выше, важно просвещение, а при необходимости — открытое бойкотирование некоторых товаров», – заявил глава ССП.

Гусейнов с сожалением отметил, что Международная потребительская организация слабеет, а Всемирная торговая организация набирает силу.

Что касается обращений в ССП по поводу напитков, то потребители обычно просят проконсультировать их, что лучше приобретать, а чего стоит избегать.

«Я всегда говорю о том, что самый полезный напиток — чистая, негазированная вода. Это настоящее чудо природы. Предпочтительнее отдавать выбор той, которая продается в стеклянных бутылках. Но, кстати, совсем не обязательно вообще покупать бутилированную воду, из-под крана идет вода нормального качества», – подчеркнул Гусейнов.

Если потребитель все же отдает предпочтение воде в бутылках, то он должен помнить, что бывают случаи подделки воды. Самостоятельно человек не сможет определить качество воды, но подсказку ему может дать этикетка. Если на ней слишком мелкий неразборчивый шрифт, нет адреса производителя, даты изготовления и срока годности, если указанный номер не отвечает, то такой товар приобретать не стоит.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев не согласен с тем, что воду, которую подают в наши квартиры, можно пить прямо из-под крана. С ним солидарны многие бакинцы, предпочитающие приобретать воду для питья и готовки в разных объемах. Эксперт отметил, что при установке фильтров нередки случаи, когда они буквально за пару дней загрязняются, что уже говорит о несоответствующем качестве подаваемой во многие районы Баку воды.

«По крайней мере, длительное время неочищенную воду из-под крана пить нельзя, точнее можно, но неизвестно к каким последствиям для здоровья это приведет», – говорит он.

Что касается бутилированной воды, то, по его словам, в последнее время она подорожала. Если раньше он покупал воду «Славянка» объемом 19 литров по цене 7 манатов, то сейчас она стоит уже 7 манатов 40 гяпиков. Подорожание коснулось и сладких газированных напитков, самые дешевые из которых – сплошная химия. Периодически в супермаркетах проводятся акции, по которым газировка продается дешевле, но на общую картину они не влияют.