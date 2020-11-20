Осталось чуть больше недели: какую карту разыгрывают армяне?

Женщина в черной парандже с автоматом в руках – так символизировали и по сей день символизируют радикальный ислам западные страны.

Но Армения предлагает политический образ другой религиозной крайности, на этот раз уже христианского фундаментализма: специальный отряд вооруженных попов, участвовавших в военном параде или не портрет, а живой представитель религиозного духовенства в черной мантии – в рясе, рассказывающий о том, как он с оружием в руках воевал за эти земли…

А почему, собственно говоря, мы вспомнили эти детали? Дело в том, что чем меньше остается времени для освобождения трех наших районов, тем больше мы волнуемся и беспокоимся.

С одной стороны, очень хитрый и весьма коварный армянский социум, с другой — не менее коварная Российская империя, которая имеет вековой опыт, как обмануть соседние народы, а потом аннексировать их земли, не отдавая себе отчета в том, что наукой убедительно доказано: чем больше территория страны, тем труднее и не эффективнее управлять ею.

Вы посмотрите на экономически развитые европейские страны, территории некоторых из них в десятки раз меньше российской, но их экономика гораздо сильнее и эффективнее, чем российская средневековая экономика.

Поэтому мы не доверяем не только армянам, которые просят дополнительное время, чтобы фактически поджигать дома и леса Кельбаджара, но опасаемся и России, потому что выполнение условий соглашения требует высокой политической культуры.

Конечно, все это еще не означает, что СМИ располагают какой-то точной информацией о том, что россияне и армяне не выполнят требования трехстороннего соглашения.

Нет, таких сведений у нас вовсе нет. Но нас настораживает не только внутриполитическая ситуация в Армении, но и то, что армяне начинают разыгрывать новую, очередную политическую карту: якобы их беспокоит судьба христианских святынь – церквей и монастырей на территориях, которые они должны покинуть.

Представить армяно-азербайджанский конфликт религиозной, межконфессиональной войной – это известная и давнишняя мечта армян. Чтобы добиться этого чего только они не придумывали? Даже на линиях соприкосновения размещали кресты, чтобы показать всем, что якобы азербайджанские солдаты обстреливают христианские кресты!

Но они не учитывают некоторые обстоятельства. Во-первых, ислам с особым почтением относится к христианству и иудаизму.

Пророки христианства и иудаизма считаются почтенными пророками и в исламе – в этом можно убедиться, просто напросто полистав священную книгу мусульман – Коран.

Во — вторых, может ли нормальный человек обвинить в религиозной нетерпимости народ или страну, которая в отличие от той же Армении является полиэтничной и многоконфессиональной? В-третьих, подавляющее большинство христианских святынь в Азербайджане являются албанскими, а албанские святыни – церкви и монастыри, вообще все, что связано с албанцами является частью азербайджанской истории.

Мы уж не говорим о том, с каким вниманием относится азербайджанское правительство и государство к христианским святыням. Все армянские церкви в Грузии отапливаются бесплатным азербайджанским газом. Азербайджанское правительство участвовало и теперь участвует в восстановлении памятников Ватикана. Даже в самой России азербайджанское правительство восстановило несколько православных церквей.

Когда мы узнали, что «судьба» христианских святынь на азербайджанских территориях стала «волновать» российских государственных и правительственных деятелей, мы невольно задались вопросом: Господи, неужели эти люди не знают, что Патриарх Московский и Всея Руси несколько раз наградил президента и вице-президента Азербайджана за их благотворительную деятельность?

Одним словом, вопросов много. Но миссия народов и отдельных людей заключается в их уменьшении, а не в увеличении.

Каждый раз мы отмечаем, что до конца ноября остались считанные дни, и буквально через пару дней узнаем, насколько верны стороны требованиям трехстороннего соглашения.

Конечно, небольшие коррективы могут быть, — например, как в случае Кельбаджара. Но российская сторона могла бы спросить армян: друзья, зачем вам еще десять дней? Неужели для того, чтобы сжечь дома и леса, причинить как можно больше вреда Азербайджану и его народу?..