Особенности зрения южногородских чиновников

Нынешний май выдался для жителей одного южного города не таким, как прежние. И дело было не только в коварном вирусе, который лишил горожан возможности жить в привычном графике, строить планы и просто вдоволь наслаждаться приближением лета. Который уже день шли задержания, аресты лучших людей города. Местная общественность, лишь отдаленно представлявшая себе, сколь огромные богатства может сулить высокое чиновничье кресло, получила возможность утолить свое любопытство.

В условиях определенного дефицита хлеба, со зрелищами был мощнейший профицит. Все телеканалы южного города демонстрировали кадры из кабинетов лучших людей города, в которых, как оказалось, хранились богатства несметные. И все тебе в аккуратных пачках, все сложено и упаковано. На тот случай, если бежать из города придется, бросив все честно награбленное — дорогущие иномарки, виллы, квартиры. Денег было так много, что наиболее смышленые горожане задумались о том, что пресловутые закрома Родины как раз и хранятся в кабинетах лучших ее людей.

Вон, как раз с утра пришла информация о том, что южный город решил выделить помощь одному балканскому государству. Сумма, указанная в новостном сообщении, равнялась содержанию одной пачки, что была обнаружена в кабинете свежепойманного местного коррупционера. А таких пачек там было не один десяток! Получается, что по внешним долгам южный город вполне мог рассчитаться, передав своим кредиторам то, что хранилось в кабинетах десятка-другого представителей местной коррупционной элиты.

Да и за внешними кредитами, получается, не было смысла обращаться. Послал гонцов в кабинет к очередному такому южногородскому борцу за денежные знаки и все — сумма, размером с кредит от МВФ или ЕБРР получена. Причем, процентов платить не надо, да всю сумму долга назад никто просить не будет. А зачем? Если оставить на должности, то отданное во благо Родины легко можно было вернуть всего за какой-то год или чуть более. И народ, видя устойчивость таких традиций, рассуждал о специфике зрения тех, кто вроде как должен был распределять помощь среди неимущих.

В том, что им, этим чиновникам, давно пора к окулисту, обыватели поняли не тогда, когда вдруг обнаружились богатства лучших людей города, а когда пришла пора распределять среди нуждающихся по 190 местных талеров. Какие только причины для отказа в получении этой скромной суммы народ не услышал! Отказывали тем, на чье имя была зарегистрирована машина, хотя в реальности это транспортное средство давно уже было продано, но не переоформлено на покупателя по причине отсутствия у него на то финансовой возможности. И клочок земли, когда-то и кем-то из родственников в наследство оставленный, на котором все поросло бурьяном, рассматривался как причина для отказа.

Или вот оформили, к примеру, на человека целый Дом торжеств. Согласился он на роль «владельца» именно потому, что сильно нуждался. За две-три сотни талеров в месяц он когда-то согласился числиться обладателем столь солидного бизнеса. При том, что «владелец» этого объекта жил в столь скромных условиях, что даже неудобно об этом говорить. Это легко было доказать, если проверить. Но зачем углубляться в поиски, если проще сразу отказать, указав на то, что числиться на имя просителя?!

И все бы ничего, но мощнейший удар по структуре, специализирующейся на отказах просителям, нанесла некая Катина Сабанова. Именовала она себя видеоблогером и моделью. Не уточнив, кстати, моделью чего? Есть же модели шкафа, прочей мебели, вазы, да чего угодно. В любом случае, из Парижа и Милана этой прекрасной даме отчего-то не звонили, на показ мод, в качестве демонстратора одежды не зазывали. Впрочем, и без того она была довольна жизнью. И успех свой она демонстрировала, регулярно выставляя фото в нарядах из-за рубежа, стоимость которых исчислялась тысячами талеров.

А еще, Катина сфоткалась на фоне машины марки Toyota Prado, цены на которую начинаются от 82 тысяч 500 талеров. В общем, жизнь у девушки удалась, чему южногородцы очень были рады. Но еще большую радость они испытали, узнав, что Сабанова умудрилась получить социальную помощь в размере 190 талеров. Как социально незащищенная, безработная и очень нуждающаяся. Ну да, богатые тоже плачут. Даже сериал такой был, помнится. Южногородцы его помнили. И к Катине этой никаких претензий не имели.

Зато, к ведомству, которое распределяет средства среди нуждающихся, они испытали мощнейший прилив страдания. Очевидно же, что тамошние чиновники нуждаются в коррекции зрения. Оно сейчас у них таково, что можно увидеть то, чего в реальности нет и при этом не увидеть то, что есть. Да, чиновники уже озвучили свой ответ. Мол, машина дорогущая на Катину не записана. Ну да, все же у чужой иномарки позируют, в потом эти фото на своей странице в соцсетях выставляют! Кто же у своей-то будет фоткаться?! Что вы говорите? Почему не проверили, ездит ли Сабанова на этой машине и не оформлена ли она на кого-то «левого»? Так это не ваше дело, господа хорошие. Коварный вирус, видите, лютует. И каждый крутится, как может. Правда, в итоге некоторые докручиваются до задержания и ареста. Но это тоже — особенности нынешнего сезона, конца которому пока не видно.