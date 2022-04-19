Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики был создан фонд поддержки семей раненых и шехидов (Фонд «YAŞAT»).
С 27 сентября 2020 года у людей, участвовавших в защите территориальной целостности и получивших ранение, вне зависимости установлена степень инвалидности, либо нет, но имеющие травмы, характерные для инвалидности, есть возможность зарегистрироваться и подать заявление.
Обеспечивается прием и рассмотрение обращений лиц, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
Указа.
Заявки принимаются в электронном виде через официальный сайт Фонда
(https://yashat.gov.az/instruction).
Обращения в Фонд ранжируются по принципу очередности в информационной системе, созданной
Госагентством для этих целей, с учетом приоритетных потребностей. Приоритетность потребностей оценивается в соответствии с коэффициентами, установленными Государственным агентством, на основании
следующих критериев с учетом информации, полученной от соответствующих государственных
органов (учреждений) и заявителя:
1. Является ли обращение первоначальным или
повторным;
2. материальное состояние заявителя,
среднемесячный доход;
3. наличие на попечении несовершеннолетнего
ребенка;
4. количество трудоспособных в семье;
5. Наличие государственных наград в связи с
защитой территориальной целостности
Азербайджанской Республики;
6. Оказание иных мер поддержки государством
Данная статья опубликована в рамках проекта «Активная молодежная инициатива», реализуемого
Общественным объединением социальных исследований «Tolerantlıq» при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.