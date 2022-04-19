Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики был создан фонд поддержки семей раненых и шехидов (Фонд «YAŞAT»).

С 27 сентября 2020 года у людей, участвовавших в защите территориальной целостности и получивших ранение, вне зависимости установлена ​​степень инвалидности, либо нет, но имеющие травмы, характерные для инвалидности, есть возможность зарегистрироваться и подать заявление.

Обеспечивается прием и рассмотрение обращений лиц, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего

Указа.

Заявки принимаются в электронном виде через официальный сайт Фонда

(https://yashat.gov.az/instruction).

Обращения в Фонд ранжируются по принципу очередности в информационной системе, созданной

Госагентством для этих целей, с учетом приоритетных потребностей. Приоритетность потребностей оценивается в соответствии с коэффициентами, установленными Государственным агентством, на основании

следующих критериев с учетом информации, полученной от соответствующих государственных

органов (учреждений) и заявителя:

1. Является ли обращение первоначальным или

повторным;

2. материальное состояние заявителя,

среднемесячный доход;

3. наличие на попечении несовершеннолетнего

ребенка;

4. количество трудоспособных в семье;

5. Наличие государственных наград в связи с

защитой территориальной целостности

Азербайджанской Республики;

6. Оказание иных мер поддержки государством

Данная статья опубликована в рамках проекта «Активная молодежная инициатива», реализуемого

Общественным объединением социальных исследований «Tolerantlıq» при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.