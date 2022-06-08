С харассментом – домогательствами на рабочем месте, сталкиваются многие женщины по всему миру и в Азербайджане, в частности. Но если в развитых странах они все чаще говорят о том, что подвергались сексуальным преследованиям на работе, благодаря чему подобных случаев становится меньше, то в нашей стране такие факты предпочитают замалчивать.

На днях эта тема была поднята заместителем председателя Госкомитета Садагат Гахрамановой на тренинге для представителей СМИ, сообщает АПА. По ее словам, в соответствии со статьей 20 Закона «Об обеспечении гендерного равенства (мужчин и женщин)», принятого в 2006 году, готовится к представлению в парламент отчет о деятельности Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2021 год. Кроме того, подготовлен очередной периодический отчет для Комитета CEDAW ООН, который будет представлен в июне: «К сожалению, есть случаи сексуальных домогательств на рабочем месте. Но представить цифры по этому поводу невозможно. Потому что, в связи с этим не обращаются ни в суд, ни в трудовую инспекцию. Поэтому включить цифры в отчет по данному вопросу не представляется возможным. Но данная проблема существует».

С.Гахраманова сказала, что случаи дискриминации по половому признаку наблюдаются при приеме на работу: «У мужчин больше шансов трудоустроиться. Когда мы запрашиваем отчеты у учреждений по данному вопросу, нам в этом отказывают. Получается, никакой работы в этом направлении не проводится».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что харассмент, к сожалению, часть нашей реальности.

«Некоторые работодатели стараются принимать на работу женщин исключительно молодых – до 30 лет, и привлекательно выглядящих. И руководствуются они отнюдь не их профессионализмом. Большинство женщин, которых домогаются работодатели, не говорят об этом – не хотят общественной огласки. Это для них самое страшное, учитывая менталитет. Те, кого подобное отношение категорически не устраивает, просто уходят с такой работы. Бывает, что с такими начальниками частным образом разбираются их родственники. Есть женщины, которые мирятся с ситуацией, так как испытывают финансовые трудности и работа им очень нужна. А есть и те, кто не против, так как рассчитывают на существенное улучшение качества своей жизни.

В советское время в каждом коллективе был председатель женсовета, и, если возникали проблемы, она их решала. Сейчас же общественного и какого-то другого контроля нет. Отсюда и такие ситуации», – сказал он #.

А вот с утверждением о том, что мужчинам трудоустроиться легче, эксперт не согласен. По его словам, все зависит от профессиональных навыков и профессии, и немало мужчин, причем молодого возраста, не могут найти какую-либо работу.

В таких вопросах, как гендерное равноправие в нашей стране, очень часто приходится вести долгие дискуссии о том, существует ли вообще сама проблема. Отрицатели исходят из того, что для дискриминации по половому признаку нужен прямой умысел, сознательная политика против развития женщин, тайный заговор мизогинов с целью недопущения женщин в бизнес и государственную администрацию. А раз этого нет, то и дискриминации у нас нет, а печальная статистика означает лишь то, что наши женщины сами так любят кухню, детей и мечеть, что сознательно ограничивают ими свою жизнь. Об этом # заявил глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов.

«На самом же деле, навязываемые гендерные стереотипы под видом национальных традиций как раз и есть та самая злонамеренная политика, которая указывает женщинам второстепенное место в жизни. Когда девочку после 9 класса забирают из школы и выдают замуж, это означает, что она не получит даже полного среднего образования, не говоря о высшем, а значит, не станет ни квалифицированным работником, ни депутатом, ни бизнес-леди. Когда в какой-нибудь магазин или ресторан на подсобную роль берут женщин в возрасте до 30 лет — это означает, что в более старшем возрасте ее уволят и заменят другой молодой женщиной, так что никакой карьеры в этом бизнесе она не сделает. И т. д.

Если называть вещи своими именами, то у нас действительно огромные проблемы в этой области. Самый яркий индикатор — это средняя зарплата женщин, которая составляет 63,3% от средней зарплаты мужчины, именно по той причине, что женщинам отданы второстепенные должности, с низкими зарплатами. При том, что женщин у нас 50,1%, и что значительное число мужчин работает за границей, вроде бы женщины должны преобладать среди занятого населения. Однако, в экономике их 39,5%, в госструктурах — 27,5%, среди частных предпринимателей — 21,3%, в парламенте — 18,3%, среди судей – 16% и т. д. И чем доходней работа, тем меньше там женщин», – говорит правозащитник.

Он подчеркнул, что понятно, когда женщины не рвутся быть нефтяниками, трактористками или кузнецами. Но разве в этом дело? Почему тогда в не требующей тяжелого физического труда торговле женщин всего 25,2%, в туризме — 28.8%, в финансах — 35.3%? Зато в сфере развлечений 62% женщин, а в медицине (в основном на низовых должностях) — 77,6%.

«Вот вам и наглядный ответ статистики: мужчины должны зарабатывать деньги, а женщины — обслуживать их и развлекать. Женщин настолько не хотят пускать на руководящие должности, что даже в тех областях, где подавляющее большинство работников — женщины, всегда назначают мужчин.

Возьмем даже мимолетную жалобу зампредседателя Госкомитета по делам женщин С. Гахрамановой о том, что Госкомитету не предоставляют запрашиваемую им информацию по распределению мужчин и женщин при приеме на работу. Попробовали бы так поступить, если бы информацию запросили, например, налоговики! А с Госкомитетом так поступать, видимо, считают возможным, потому что считают его чем-то ненужным, для отмазки от критики международных организаций, чтобы можно было бы сказать, что «и у нас в Азербайджане есть женщины-министры», – отмечает Зейналов.

Что можно сделать для того, чтобы женщин принимали на работу, исходя из их образования и опыта, а не пола и возраста? Правозащитник не видит другого пути, как «гендерная революция сверху».

«Власти, госструктуры должны пересмотреть свою кадровую политику и больше выдвигать женщин. Даже, если для этого потребуется т. н. «позитивная гендерная дискриминация», т. е. временное, до выравнивания ситуации, ущемление мужчин — в Европе это воспримут с пониманием.

Далее, необходимо увеличить процент женщин-судей. Сейчас 5 из 6 судей — мужчины, и возможно, именно поэтому десятилетиями не исправляется ситуация с наказанием за домашнее насилие или доведение женщин до самоубийства. Да и женщины, подвергающиеся сексуальным домогательствам и дискриминации на рабочих местах, боятся куда-то жаловаться (об этом тоже честно высказалась С.Гахраманова). Нужно также дать судам основанное на европейской практике направление при рассмотрении таких дел. Тогда, – считает правозащитник, – и женщины начнут жаловаться смелее.

А что им делать сейчас? Ведь жалоба женщин, которую притесняют на работе (а тем более, которую не приняли на работу из-за ее пола), в наши суды сейчас, до изменения гендерных стереотипов, имеет не самые лучшие перспективы».