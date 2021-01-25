«Основной посыл реорганизации – смена руководства SOCAR» — эксперт

Глава государства подписал в субботу указ о мерах по совершенствованию управления Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), создав для общего руководства ее деятельностью Наблюдательный совет (НС).

Как следует из документа, опубликованного на сайте главы государства, решение принято «в целях повышения эффективности деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики», а также «совершенствования управления ею с учетом современных стандартов корпоративного управления». Отмечается, что «с учетом процессов и неопределенности в глобальной экономике, в том числе на международном нефтяном рынке, одним из основных вызовов стали обеспечение конкурентоспособности SOCAR, ее финансовой устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, повышение эффективности инвестиций и значительное увеличение стоимости активов» компании.

Когда в августе приняли решение о создании Инвестиционного холдинга, то было понятно, что основная цель государства заключается в том, чтобы усовершенствовать управление государственными компаниями, сказал # экономист-аналитик Натиг Джафарли.

— SOCAR находился в списке компаний, попавших в этот холдинг. Основная цель инвестиционного холдинга – выйти на прибыль во всех госкомпаниях, срезать ненужные расходы и улучшить корпоративное управление госкомпаний. Следующим шагом стало создание Наблюдательного совета (НС) SOCAR, при этом выясняется, что Инвестхолдинг будет принимать основные решения по SOCAR, а НС — контролировать осуществление этих решений. Нет ответа на вопрос – чем же будет заниматься само руководство SOCAR? Президент Госнефтекомпании, несколько вице-президентов – что они будут делать в компании?

— Интересный вопрос…

— Это один из важных моментов, на который в рамках реорганизации нефтяной компании не дается ответа. Кроме того, в руководстве Инвестиционного холдинга и составе НС одни и те же лица. И как они будут наблюдать и контролировать выполнение решений, самими же принятых? Этот механизм не совсем понятен. Ведь одни и те же люди не могут принимать решения и контролировать их выполнение. С этим в будущем наверняка возникнут проблемы. Но основной посыл всей этой реорганизации вот в чем – скорее всего, нас ожидает смена руководства SOCAR, и вот таким образом, шаг за шагом отнимая полномочия, готовится почва для смены руководства нефтяной компании. Очевидно, после этого последует решение об улучшении управления SOCAR.

Государственная нефтяная компания на текущий момент занимается всем, что угодно. Т.е. она не только добывает нефть и газ, продает бензин, но владеет больницами, спортивными сооружениями, производственными предприятиями, у SOCAR множество дочерних компаний и пр. Полагаю, в ближайшее время после реорганизации последует его частичная приватизация, передача в частные руки дочерних компаний. Думаю, идет подготовка именно к этому шагу. Как уже говорилось, основной посыл реорганизации – смена руководства нефтяной компании.

— В составе Наблюдательного совета нет представителей гражданского общества. Почему?

— По логике, такого рода органы управления предполагают участие гражданского общества. К сожалению, в НС не видно представителей неправительственных организаций и медийных структур. Фактически одни и те же люди будут принимать решения в рамках Инвестиционного холдинга, они же будут отслеживать выполнение этих решений в формате НС. Такой подход в корне ошибочный. К сожалению, особого эффекта от него ожидать не приходится.

Или же реорганизация будет обстоять иначе – когда поменяется руководство SOCAR, скорее всего, мы увидим новые структуры или новые подходы, возможно, предстоят сокращения тоже. Чтобы оптимизировать управление Государственной нефтяной компанией, придется, скорее всего, сокращать некоторые подразделения и вообще отказаться от иных дочерних компаний. После этого, возможно, состав НС будет расширен, ведь туда должны войти и представители гражданского общества и СМИ.

— Примечателен весьма обширный перечень полномочий НС, наделенного правом утверждения долгосрочной стратегии развития компании, сметы ее затрат и доходов, контроля над их выполнением. НС уполномочен также утверждать политику компании в различных сферах деятельности и ее внутренние правила, а также положения о филиалах и представительствах. Давать согласие на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания SOCAR; создавать Комитет по аудиту и другие комитеты Госнефтекомпании, утверждать их положения, назначать и освобождать их руководителей и членов. Чем, в таком случае, будет заниматься действующее руководство этой компании?

— В этой связи остается без ответа вопрос о полномочиях руководства компании. В частности, чем будет заниматься президент SOCAR? Все идет к тому, что руководство компании распустят.