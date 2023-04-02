Небоевые потери российской армии в Украине составляют меньшинство от общего количества раненных и погибших солдат. Их главная причина — это употребление алкоголя.

Такой информацией поделились эксперты британской разведки в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: «Хотя Россия понесла до 200 000 потерь после полномасштабного вторжения в Украину, значительное меньшинство из них было вызвано причинами, не связанными с боевыми действиями. 27 марта 2023 года российский новостной Telegram-канал сообщил о «чрезвычайно высоком» количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск».

Как сообщили в разведке, офицеры РФ, вероятно, считают повсеместное распитие спиртных напитков особенно пагубным для боеспособности. Однако употребление крепкого алкоголя распространено в большей части российского общества и уже давно считается молчаливо приемлемым для воинской жизни. Это касается и периода ведения полномасштабной войны против Украины.

«Другие основные причины небоевых потерь, вероятно, включают некачественные тренировки по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение», — подытожили в британской разведке. (unian,net)