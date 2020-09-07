«Ослабление России – исторический процесс»

Внутриполитическая ситуация в Азербайджане развивается по интересному сценарию. Против некогда всемогущего Рамиза Мехтиева в стране начата медийная атака, поводом которой послужила свадьба его внучки у себя на даче с присутствием множества чиновников. Об этом, и о политических событиях, происходящих в Азербайджане, рассказал в интервью #, политолог Зардушт Ализаде.

— С чем связана столь жёсткая реакция на свадьбу внучки Рамиза Мехтиева? Это свидетельство конца влияния некогда всесильного главы президентской администрации?

— Его влияние зиждилось не на его интеллекте или на его нравственных качествах. Его сила была связана с ресурсами государственного поста, который он занимал. Глава Администрации Президента – это очень важный пост для принятия решений, подборки кадров, определения идеологии страны. К тому же он мог вести президента в том направлении, в котором ему было удобно. Сейчас он лишился всех этих возможностей и стал президентом Академии Наук.

Азербайджанскому обществу и государству наука, в прямом понимании этого слова, не нужна, потому как у нас нет исследовательских центров промышленного производства, и в целом у нас решения принимаются по желанию отдельных лиц. Поэтому Академия Наук — это место абсолютно ни на что не влияющее, которое осталось в наследство от советского прошлого и существует в качестве дани этому прошлому. Поэтому сейчас Рамиз Мехтиев фактически является никем, на прощание дали ему орден Гейдара Алиева и посадили на престижное место с хорошей зарплатой, хотя он в этой зарплате не нуждается, потому что он в свое время наворовал достаточно много денег и имеет крупный бизнес в стране. Его роль в большой политике страны закончилась, хотя он неформально имеет тесные связи с некоторыми чиновниками и является на сегодня неформальным лидером «нахчыванского клана». Ныне же мы видим, как его связи обрывают и пытаются его изолировать. Вот вся суть событий последних дней.

— Какой из кланов смог усилить свои позиции после ослабления влияния Мехтиева?

— Сейчас в значительной степени усилилось влияние самого президента, что, естественно, распространяется и на его семью. Они всегда были сильны, но раньше их сила ограничивалась фактором Рамиза Мехтиева и его «нахчыванского клана». Сейчас они начали намного шире пользоваться своей властью, но они тоже не безграничны. Азербайджанское чиновничество или, скажем, бюрократия является сплоченным классом и умеет блюсти свои экономические и политические интересы.

По сути, эта бюрократия является сдерживающим фактором властной элиты. Для них важно, чтобы власть не ущемляла их личные интересы. К примеру, те или иные экономические решения, которые принимаются в стране, принимаются с учетом всего чиновничьего класса.

— Некоторые эксперты считают, что ослабление позиций Мехтиева связано с ослаблением позиции Москвы в Баку. Насколько это соответствует действительности?

— Начнем с того, что ослабление России – это исторический процесс, он ни с кем не связан, тем более с Мехтиевым. С момента прихода к власти Горбачева начал ослабевать СССР, а затем и сама Россия. Москва теряет свои позиции на всем постсоветском пространстве и Азербайджан тут не исключение. Так что, это целый исторический процесс, а не какой-то отдельно взятый факт.

Рамиз Мехтиев, конечно же, был тесно связан с Россией – это факт, но и сам президент Ильхам Алиев имеет достаточно тесные связи с Москвой. По очень многим важным вопросам, особенно безопасности, геополитики и так далее, Азербайджан продолжает учитывать интересы Кремля и президента Путина. Поэтому влияние Москвы в Азербайджане еще велико.

Я всегда говорил, не стоит забывать, что Азербайджан и Армения сидят в «клетке конфликта», а ключи от этой клетки находятся в Кремле. В таких условиях степень самостоятельности этих стран условна и ограничена. Можно, сидя в этой клетке, кричать, ругаться, плеваться, но Россия прекрасно знает, что выйти из этой клетки они не смогут. Поэтому в России порой даже не обращают внимания на капризы этих стран.

Что касается Турции и вероятности создания военных баз в Азербайджане. Во-первых, военных баз де-факто еще нет. Не нужно впадать в эйфорию и радоваться рождению ребенка, когда еще и свадьбы-то не было. Во-вторых, как может человек в здравом уме представить себе ситуацию, когда Турция из-за Азербайджана пошла бы на военный конфликт с военно-ядерной Россией? Это рационально вообще? Турецкое общество позволит своему президенту пойти на такую авантюру?

Да, Турция может попытаться, сыграв на карабахском конфликте, увеличить свое влияние на Азербайджан. Это, кстати, и происходит, мы видим, что влияние Анкары в Баку растет. Тут нужно сказать, что в этом туркам подыгрывает и сам Азербайджан, его политическое руководство, которое играет на чаяниях масс, которые жаждут увеличения роли Турции в разрешении карабахского конфликта. Но, на самом деле, конфликт не решается. Он мог бы быть решен только в одном случае – если бы народам Азербайджана и Армении было бы позволено самим решить этот конфликт, но этому не дают случиться.

Возвращаясь же к тому, что Турция намерена играть важную роль в урегулировании конфликта, то тут нужно сказать, что и Франция, и США тоже хотели играть важную роль, но в реальности их интерес состоял в получении экономической выгоды от этого вопроса, а теперь те же намерения есть у Турции.

— Могут ли живущие в России крупные азербайджанские бизнесмены стать серьёзным фактором во внутриполитическом раскладе сил в Азербайджане?

— Никогда. Это исключается. Бизнес-элита России, особенно та ее часть, которая состоит из национальных меньшинств-инородцев, они на все 100% зависят от власти, и любое брыкание — шаг налево, шаг направо против власти будет жестоко караться и они лишатся всех своих богатств. Этому есть очень много примеров, которые перечислять не стоит. Российская бизнес-элита прекрасно знает, что получила все эти богатства благодаря лояльности этой власти. Поэтому ни Вагит Алекперов, ни Арас Агаларов, и никто из азербайджанских богачей не осмелится играть свою какую-то политическую игру в Азербайджане без разрешения Кремля, а Кремлю сейчас незачем их натравливать на власти Азербайджана.